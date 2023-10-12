سارعت الولايات المتحدة بإرسال دفاعات جوية وذخيرة إلى إسرائيل
سارعت الولايات المتحدة بإرسال دفاعات جوية وذخيرة إلى إسرائيلرويترز

وزير الدفاع الأمريكي: لا شروط على مساعداتنا الأمنية لإسرائيل

قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، اليوم الخميس، إن الجيش الأمريكي لا يضع شروطا على مساعداته الأمنية لإسرائيل، مضيفا أن واشنطن تتوقع من جيش إسرائيل المحترف أن "يفعل الصواب".

وسارعت الولايات المتحدة بإرسال دفاعات جوية وذخيرة إلى إسرائيل؛ لمساعدتها في قتال (حماس) في أعقاب هجومها المدمر على إسرائيل في مطلع الأسبوع.

سارعت الولايات المتحدة بإرسال دفاعات جوية وذخيرة إلى إسرائيل
أمريكا تدعو شركاءها لاستخدام نفوذهم لدى حماس وإيران‎

وذكر أوستن أيضا خلال حديثه في مقر حلف شمال الأطلسي في بروكسل، أن الولايات المتحدة لم تر أي إشارة إلى أن ميليشيا حزب الله اللبنانية تحشد قوات لاحتمال مهاجمة إسرائيل، وهو أمر قد يؤدي إلى اتساع رقعة الصراع.

أمريكا
إسرائيل
طوفان الأقصى
حرب غزة

الأكثر قراءة

No stories found.
logo
إرم نيوز
www.eremnews.com