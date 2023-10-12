وزير الدفاع الأمريكي: لا شروط على مساعداتنا الأمنية لإسرائيل

قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، اليوم الخميس، إن الجيش الأمريكي لا يضع شروطا على مساعداته الأمنية لإسرائيل، مضيفا أن واشنطن تتوقع من جيش إسرائيل المحترف أن "يفعل الصواب".

وسارعت الولايات المتحدة بإرسال دفاعات جوية وذخيرة إلى إسرائيل؛ لمساعدتها في قتال (حماس) في أعقاب هجومها المدمر على إسرائيل في مطلع الأسبوع.