هل يشعل نتنياهو حربا لتوحيد الإسرائيليين وإسكات المعارضة؟
كشف تقرير أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يسعى إلى إشعال حرب جديدة في المنطقة بعد عيد الفصح اليهودي وشهر رمضان.
وبحسب التقرير، يسعى نتنياهو من حربه المفترضة هذه إلى "توحيد الإسرائيليين خلف حكومته الفاشلة، وإسكات المعارضة، وكسب دعم اليهود في الخارج، وتعاطف الدول الغربية معه".
وقال التقرير، الذي نشره موقع Middle East Eye البريطاني، إنه "بالنسبة لنتنياهو كانت غزة الوسيلة التي خدمت أهدافه السياسية مرارا وتكرارا طيلة الـ15 عاما الماضية، فيما اختار سلفه الأسبق إيهود أولمرت استخدام لبنان، وهو ميدان أكثر تحديًا عسكريًا لمحاولة إثبات قوته في عام 2006، وحشد سكان إسرائيل وراء حكومته الضعيفة. ولم يكن الأمر جيدًا بالنسبة له".
وأضاف أنه في ظل المشاكل الشخصية والسياسية الكبيرة التي تواجه نتنياهو، يبدو خيار الحرب في الأسابيع القليلة القادمة جذابا، وهذا ما لاحظه المحللون الإسرائيليون، خاصة أن حكومة نتنياهو بدأت فعلا بإشعال حرائق على الجبهات الفلسطينية واللبنانية والسورية.
وبالنظر إلى أن أجزاء رئيسية من قانون تعديل خطة إصلاح القضاء سيتم تمريرها في الكنيست بعد عودته من إجازة عيد الفصح نهاية نيسان/أبريل الجاري، فمن المحتمل أن يحاول نتنياهو التنصل من التغييرات، تحت غطاء الحرب.
وكانت مصادر حكومية قالت لوسائل إعلام عبرية، إن إسرائيل ستضطر إلى إطلاق عملية عسكرية كبيرة بعد رمضان وعيد الفصح.
خسارة فادحة
وذكر التقرير أن نتنياهو لديه الكثير ليخسره من بدء الأعمال العدائية. ولكن مع إملاء المتطرفين الدينيين على أجندته، فقد يجد صعوبة في تجنب إشعال النار في المنطقة.
فالتكتيك المعتمد من قبل رؤساء الوزراء الإسرائيليين الذين يواجهون المشاكل، هو إثارة المواجهة، أو على الأقل المبالغة في رد الفعل، ثم إرسال الجيش لساحة المعركة.
نتنياهو غارق في الفساد
وأشار التقرير إلى أن بنيامين نتنياهو زعيم إسرائيلي غارق في مشاكل من النوع الشخصي والسياسي، وأعمق بكثير من أسلافه.
وقال إنه "في خضم عدم سير محاكمة الفساد في طريقها، فهو بحاجة ماسة إلى الاحتفاظ بنفسه في السلطة وإصدار تشريعات لإضعاف المحاكم حتى لا يقبع في السجن. لكن ما يسمى بـ "الإصلاح القضائي"، الذي يهدف إلى منح حلفائه المتطرفين الدينيين سيطرة فعالة على المحاكم، أثار احتجاجات غير مسبوقة في جميع أنحاء إسرائيل، ما أدى إلى تراجع أرقام نتنياهو الاستطلاعية. ومن المؤكد أنه سيخسر الانتخابات في حال أجريت اليوم".
ولفت التقرير إلى أنه في موازاة ذلك، يواجه نتنياهو تمردًا غير مسبوق بين أقسام النخبة في الجيش، بمن في ذلك من الطيارين ورجال الاحتياط ذوي الخبرة، الذين يعارضون تدخله في القضاء، لأسباب تتعلق بمصالحهم الذاتية، لأن إشراف المحكمة العليا الإسرائيلية المفترض على جرائم الحرب التي ارتكبوها، هو أكبر عقبة أمام جلبهم إلى قفص الاتهام في المحكمة الجنائية الدولية.
الهوس الوزاري
لكن التمرد الذي أثاره نتنياهو في صفوفه، يُنظر إليه بشكل متزايد على أنه يقوض قوة الردع الإسرائيلية التي تحظى بتقدير كبير في منطقة معادية، بحسب التقرير.
وإذا لم يكن ذلك سيئًا بما فيه الكفاية، فإن نتنياهو يحتاج إلى الخضوع إلى ما لا نهاية لشركائه المتدينين من المستوطنين في الائتلاف الحكومي، وإلا ستسقط حكومته بشكل شبه مؤكد.
لكن الوزراء اليمينيين المتطرفين الذين يشرفون على الشرطة والإدارة العسكرية التي تملي الحياة على الفلسطينيين، ليسوا أكثر من مجرد مهووسين بالحرائق، ومصممين على إشعال النار في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وبهذه الطريقة، فإن لدى المستوطنين والجيش ذريعة لتسريع عملية طرد الفلسطينيين من أرضهم.
ونتيجة لذلك، ولأول مرة، يجد اللوبي النشط المؤيد لإسرائيل، وخاصة في الولايات المتحدة، سببًا للشك في شرعية حكومة إسرائيلية، حيث تعرض المدافعون عن إسرائيل لضربة مزدوجة: دعوة نتنياهو علانية لأحزاب دينية متطرفة إلى ائتلافه، ثم السعي لمنحها السيطرة على المحاكم.
وخلف كل ذلك، فإن إدارة بايدن غير سعيدة، لأن نتنياهو يجعل إسرائيل تبدو غير ديمقراطية بشكل واضح، لدرجة أن خطب "القيم المشتركة" و "الروابط الأبدية" لواشنطن تبدو أكثر من كونها جوفاء.
إشعال جبهات القتال
ووفقا للتقرير، فإن حل كل هذه المشاكل، يكمن في اختبار براعة نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي الأطول خدمة والسياسي الذي ينسب عادة إلى موهبة شبه أسطورية للتمسك بالسلطة.
وفي مثل هذه الظروف، قد يبدو احتمال نشوب حرب في الأسابيع القليلة المقبلة جذابًا، وهو خطر لم يمر دون أن يلاحظه أحد من قبل المعلقين الإسرائيليين، من خلال إشعال حكومة نتنياهو النيران بالفعل على الجبهات الفلسطينية واللبنانية والسورية.
وكانت الشرارة هي إرسال قوات من شرطتها مرتين إلى داخل المسجد الأقصى بالقدس، الأسبوع الماضي، لضرب وإهانة المصلين المسالمين خلال شهر رمضان المبارك. وكان تدنيس حرمة الأقصى من قبل إسرائيل معلنا ذاتياً، وهو موقع مقدس ذو أهمية كبيرة ليس فقط للفلسطينيين ولكن لجميع المسلمين، وطريقة مؤكدة لإهانة العالم العربي، وفق التقرير.
وعلى الفور تقريبا، كان هناك إحياء للهجمات الفلسطينية المنفردة. وأطلق فلسطينيون في الضفة الغربية النار على سيارة، مما أسفر عن مقتل ثلاثة إسرائيليين، وقُتل فلسطيني من فلسطينيي 48، بعد أن دهس أشخاص على شاطئ البحر في تل أبيب، مما أدى إلى مقتل سائح إيطالي.
وعلى الجبهة الأوسع، أطلقت سلسلة من الصواريخ من غزة ولبنان وسوريا، مما دفع إسرائيل إلى شن ضربات جوية محدودة ضد جيرانها.
ومع ذلك، على الرغم من التوترات المتصاعدة، بدت جميع الأطراف - بما في ذلك إسرائيل - حريصة على التراجع عن حافة الهاوية.
همهمة متمردة
وأوضح التقرير أن الأمور هدأت في الوقت الراهن، على ما يبدو بإصرار نتنياهو، ومنع المستوطنين اليهود من دخول الأقصى خلال الأيام المتبقية من شهر رمضان، وذلك لمنع تكرار مشاهد عنف الشرطة الإسرائيلية في الأقصى، رغم معارضة وزير الأمن القومي اليميني المتطرف، إيتمار بن غفير، لذلك.
ومع ذلك، يبقى السؤال: هل يمكن لنتنياهو أن يقرر في الأسابيع المقبلة، أن من مصلحته إثارة الأمور مرة أخرى؟
لكن نفس الضغوط تلاحقه. وهو بحاجة إلى إجراء إصلاحات قضائية شاملة، لإنقاذ رقبته وعنق حكومته. وقد تعهد هذا الأسبوع بالضغط على ما أسماه "تفويضًا واضحًا لإصلاح النظام القضائي".
لكن جوهر حركة الاحتجاج، من الطبقات الوسطى العلمانية في إسرائيل إلى جنود الاحتياط، لا يعتزمون التراجع، وما زالوا يحتشدون في الشوارع لمنعه.
وبيّن التقرير أنه "قد يبدو دفع إسرائيل إلى مواجهة مع الفلسطينيين، أو الدخول في حرب مع لبنان المجاورة، أمرًا مغريًا، من شأنه أن يجبر الجيش الإسرائيلي على إسقاط الهمهمة المتمردة والالتزام، ولكن على مضض".
كما أنه من المرجح أن يؤدي ذلك إلى انقسام الحركة الاحتجاجية، حيث تطالب بعض الأقسام فيها بالوحدة في وقت الأزمة الوطنية.
وبالنظر إلى أن الأجزاء الرئيسية من الإصلاح القضائي لنتنياهو، يمكن تمريرها بمجرد عودة الكنيست الإسرائيلي من عطلة عيد الفصح في نهاية نيسان/ أبريل، فقد يحاول التخطي في التغييرات تحت غطاء الحرب.
وقد يكون هذا هو السبب في أن مصادر حكومية أبلغت وسائل الإعلام الإسرائيلية في نهاية الأسبوع، أنه بعد انتهاء شهر رمضان وعيد الفصح اليهودي، سيضطرون إلى شن عملية عسكرية كبيرة.
تراجع قوة الردع
واختتم التقرير بالقول: "لكن بينما يبدو تأجيج الحرب بسيطًا على الورق، فإن تنفيذ مثل هذه الخطة قد يكون أكثر صعوبة".
وقال: "صحيح أنه من غير المرجح أن يبقى جنود الاحتياط الإسرائيليون في منازلهم إذا تم استدعاؤهم. ومع ذلك، فإن مزاج التمرد سيستمر، ويعود بالتأكيد بالانتقام في اللحظة التي تنتهي فيها المواجهة التي لا داعي لها".
وعلاوة على ذلك، فإن الجنرالات الإسرائيليين المتقاعدين سيجعلون من الصعب على الحكومة إصلاح الرواية. وسيكون من المؤكد أنهم سيطروا على عناوين الأخبار أثناء القتال، مما يشير إلى أن نتنياهو دبر أزمة عسكرية لحل مشاكله الداخلية.
ويمكن لنتنياهو أن يتوقع بشكل معقول تداعيات أسوأ بكثير من مواجهة عسكرية من اختياره مما واجهه أولمرت بعد المواجهة الكارثية التي دامت 34 يومًا مع حزب الله في عام 2006.