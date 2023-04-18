هل يشعل نتنياهو حربا لتوحيد الإسرائيليين وإسكات المعارضة؟

نتنياهو غارق في الفساد

وأشار التقرير إلى أن بنيامين نتنياهو زعيم إسرائيلي غارق في مشاكل من النوع الشخصي والسياسي، وأعمق بكثير من أسلافه.

وقال إنه "في خضم عدم سير محاكمة الفساد في طريقها، فهو بحاجة ماسة إلى الاحتفاظ بنفسه في السلطة وإصدار تشريعات لإضعاف المحاكم حتى لا يقبع في السجن. لكن ما يسمى بـ "الإصلاح القضائي"، الذي يهدف إلى منح حلفائه المتطرفين الدينيين سيطرة فعالة على المحاكم، أثار احتجاجات غير مسبوقة في جميع أنحاء إسرائيل، ما أدى إلى تراجع أرقام نتنياهو الاستطلاعية. ومن المؤكد أنه سيخسر الانتخابات في حال أجريت اليوم".

ولفت التقرير إلى أنه في موازاة ذلك، يواجه نتنياهو تمردًا غير مسبوق بين أقسام النخبة في الجيش، بمن في ذلك من الطيارين ورجال الاحتياط ذوي الخبرة، الذين يعارضون تدخله في القضاء، لأسباب تتعلق بمصالحهم الذاتية، لأن إشراف المحكمة العليا الإسرائيلية المفترض على جرائم الحرب التي ارتكبوها، هو أكبر عقبة أمام جلبهم إلى قفص الاتهام في المحكمة الجنائية الدولية.

الهوس الوزاري

لكن التمرد الذي أثاره نتنياهو في صفوفه، يُنظر إليه بشكل متزايد على أنه يقوض قوة الردع الإسرائيلية التي تحظى بتقدير كبير في منطقة معادية، بحسب التقرير.

وإذا لم يكن ذلك سيئًا بما فيه الكفاية، فإن نتنياهو يحتاج إلى الخضوع إلى ما لا نهاية لشركائه المتدينين من المستوطنين في الائتلاف الحكومي، وإلا ستسقط حكومته بشكل شبه مؤكد.

لكن الوزراء اليمينيين المتطرفين الذين يشرفون على الشرطة والإدارة العسكرية التي تملي الحياة على الفلسطينيين، ليسوا أكثر من مجرد مهووسين بالحرائق، ومصممين على إشعال النار في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وبهذه الطريقة، فإن لدى المستوطنين والجيش ذريعة لتسريع عملية طرد الفلسطينيين من أرضهم.

ونتيجة لذلك، ولأول مرة، يجد اللوبي النشط المؤيد لإسرائيل، وخاصة في الولايات المتحدة، سببًا للشك في شرعية حكومة إسرائيلية، حيث تعرض المدافعون عن إسرائيل لضربة مزدوجة: دعوة نتنياهو علانية لأحزاب دينية متطرفة إلى ائتلافه، ثم السعي لمنحها السيطرة على المحاكم.

وخلف كل ذلك، فإن إدارة بايدن غير سعيدة، لأن نتنياهو يجعل إسرائيل تبدو غير ديمقراطية بشكل واضح، لدرجة أن خطب "القيم المشتركة" و "الروابط الأبدية" لواشنطن تبدو أكثر من كونها جوفاء.