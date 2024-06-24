أوروبا تقر استخدام أرباح الأصول الروسية لدعم أوكرانيا
اتفقت حكومات الاتحاد الأوروبي على استخدام أرباح أصول روسية مجمدة تبلغ 1.4 مليار يورو، ما يعادل 1.50 مليار دولار، لشراء أسلحة ومساعدات أخرى لأوكرانيا، وفق ما ذكرته وكالة "رويترز"، اليوم الإثنين.
ودفع هذا الاتفاق المجر إلى اتهام باقي الأعضاء في التكتل بانتهاك القواعد "بشكل سافر"، بتخطيهم معارضتها للخطة.
وفي مايو/ أيار الماضي، قررت حكومات الاتحاد بالفعل استخدام أرباح الأصول الروسية المجمدة في دوله لمساعدة أوكرانيا، مع تخصيص 90% من الأموال للمساعدات العسكرية.
ويقول دبلوماسيون إن المجر تعرقل الموافقة على الإجراءات القانونية اللازمة.
وتحتفظ بودابست بعلاقات ودية مع موسكو أكثر من أي دولة أخرى في الاتحاد الأوروبي، إذ إنها لا تقدم أسلحة لأوكرانيا.
وانتقد رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، أعضاء آخرين في الاتحاد وحلف شمال الأطلسي "الناتو"، لإرسالهم أسلحة لكييف، قائلًا إنهم يؤججون الحرب.
واليوم الإثنين، قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، في اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد في لوكسمبورغ، إن الإجماع المعتاد لقرارات السياسة الخارجية لم يكن ضروريًا، نظرًا لأن بودابست اختارت الانسحاب من قرارات سابقة بشأن الخطة ذاتها.
وأضاف للصحفيين لدى وصوله لحضور الاجتماع: "بما أن المجر لم تشارك في القرار، فليس من الضروري أن تشارك في التنفيذ".
ونقلت "رويترز" عن مسؤولين قولهم إن حكومات الاتحاد الأوروبي في لجنة المساعدات العسكرية دعمت الخطة وكذلك الوزراء في اجتماع لوكسمبورغ.
وأضافوا أن وزير الخارجية المجري، بيتر سيارتو، لم يساهم بشكل كبير في المناقشة عندما عرض بوريل الخطة عليه.
لكن سيارتو عبّر عن موقفه بشكل أكثر انفتاحًا على "فيسبوك"، وقال: "هذا تجاوز واضح للخط الأحمر.. لم يسبق أن كان هناك انتهاك سافر للقواعد الأوروبية المشتركة من قبل".
وتابع سيارتو، الذي ستتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي المكون من 27 عضوًا خلال أسبوع: "زملاؤنا في بروكسل وفريقنا القانوني في الاتحاد الأوروبي يدرسون إمكانية سلك مسار قانوني للتصدي للإجراءات غير العادلة التي تُتخذ ضد المجر".
وخطة الاتحاد الأوروبي للاستخدام الفوري لأرباح الأصول الروسية المجمدة منفصلة عن القرار الذي اتخذه زعماء مجموعة السبع هذا الشهر باستخدام العوائد المستقبلية لتمويل قروض قيمتها 50 مليار دولار لأوكرانيا.