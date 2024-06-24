أوروبا تقر استخدام أرباح الأصول الروسية لدعم أوكرانيا

اتفقت حكومات الاتحاد الأوروبي على استخدام أرباح أصول روسية مجمدة تبلغ 1.4 مليار يورو، ما يعادل 1.50 مليار دولار، لشراء أسلحة ومساعدات أخرى لأوكرانيا، وفق ما ذكرته وكالة "رويترز"، اليوم الإثنين.

ودفع هذا الاتفاق المجر إلى اتهام باقي الأعضاء في التكتل بانتهاك القواعد "بشكل سافر"، بتخطيهم معارضتها للخطة.

وفي مايو/ أيار الماضي، قررت حكومات الاتحاد بالفعل استخدام أرباح الأصول الروسية المجمدة في دوله لمساعدة أوكرانيا، مع تخصيص 90% من الأموال للمساعدات العسكرية.

ويقول دبلوماسيون إن المجر تعرقل الموافقة على الإجراءات القانونية اللازمة.

وتحتفظ بودابست بعلاقات ودية مع موسكو أكثر من أي دولة أخرى في الاتحاد الأوروبي، إذ إنها لا تقدم أسلحة لأوكرانيا.

وانتقد رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، أعضاء آخرين في الاتحاد وحلف شمال الأطلسي "الناتو"، لإرسالهم أسلحة لكييف، قائلًا إنهم يؤججون الحرب.

واليوم الإثنين، قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، في اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد في لوكسمبورغ، إن الإجماع المعتاد لقرارات السياسة الخارجية لم يكن ضروريًا، نظرًا لأن بودابست اختارت الانسحاب من قرارات سابقة بشأن الخطة ذاتها.

وأضاف للصحفيين لدى وصوله لحضور الاجتماع: "بما أن المجر لم تشارك في القرار، فليس من الضروري أن تشارك في التنفيذ".