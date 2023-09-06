نتنياهو يشيد بافتتاح سفارة "بابوا غينيا" بالقدس.. وكوهين: نسعى لـ100 سفارة
افتتحت دولة "بابوا غينيا الجديدة"، إحدى دول آسيا والمحيط الهادي، سفارتها في القدس، مساء الثلاثاء، بحضور رئيس وزرائها جيمس مارابي، ونظيره الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وقال نتنياهو خلال حفل افتتاح السفارة: "تأثرت كثيرًا بسماع كلمات النشيد الوطني لبابوا غينيا الجديدة، في القدس عاصمة إسرائيل منذ 3 آلاف عام، وهي جزء كبير من تراث الشعب اليهودي"، وفق تعبيره.
وأضاف: "بابوا غينيا الجديدة هي أول دولة من منطقة آسيا والمحيط الهادي تفعل ذلك.. نحن فخورون جدًا ونقدر هذه الحقيقة كثيرًا"، متعهدًا بالعمل على تقديم كل الدعم لها في مجالات مختلفة.
من جانبه، قال وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، إن "بابوا غينيا الجديدة أثبتت أنها صديق حقيقي لإسرائيل، وهذه الخطوة تقرب إسرائيل من الهدف الذي حددته بالوصول إلى 100 سفارة في إسرائيل ومضاعفة عدد البعثات الأجنبية في القدس".
وتسعى إسرائيل منذ الاعتراف الأمريكي بالقدس عاصمة إسرائيل ونقل سفارتها في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب الى القدس، إلى نقل السفارات الأجنبية والبعثات الدولية لديها الموجودة في تل أبيب إلى مدينة القدس، سعيا من إسرائيل لتعزيز المدينة كعاصمة أولى لإسرائيل.