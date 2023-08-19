خبراء إسرائيليون يحذرون من "حرب أهلية حتمية"

حذر خبراء إسرائيليون من حدوث تفسخ حقيقي في المجتمع العبري، وحالة من الفوضى تسود البلاد؛ بسبب أداء حكومة بنيامين نتنياهو.

وبحسب موقع "ميدل ايست مونيتور" البريطاني، فقد أكد "عوديد غرانوت"، المحلل البارز لشؤون الشرق الأوسط في صحيفة "إسرائيل هيوم"، أن "الشريك الديني في الحكومة يعلن صراحة أنه لن يتحمل العبء، وفي الوقت نفسه، يدعم العمليات التشريعية الأحادية بعيدة المدى التي تعمل على تفسخ المجتمع الإسرائيلي".

وشدد "غرانوت" على أن "إسرائيل متجهة صوب الفوضى متبعة مسار لبنان في هذا الشأن".

في المقابل، شددت افتتاحية صحيفة "يديعوت أحرونوت" على أن "أسباب الأزمة المتجذرة التي تعصف بالمجتمع الإسرائيلي تتمثل بالفجوة المجتمعية الطائفية".

وقالت الافتتاحية إن "قيامنا باحتلال شعب آخر لمدة طويلة أفسدنا وسبب لنا أزمة، وما من شك أن الاحتلال سبب ضررًا هائلا".

وأضافت أن "محرك الأزمة الحالية في إسرائيل هذه المرة أكثر عمقا وقدما".

وتابعت "يديعوت أحرونوت": "إن ما يحرك حشدا بسيطا من مؤيدي الإصلاحات القضائية بقيادة حكومة يمينية هو الكراهية والغضب والحسد والرغبة الحثيثة في الانتقام من أولئك الذين آذوا وأهانوا وهمشوا عائلاتهم ولم يتحملوا مسؤولية ذلك أبدا".

المصدر: موقع "ميدل ايست مونيتور" البريطاني