زيلينسكي يزور خيرسون المدمرة بهدف إعمارها
جال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الخميس، في منطقة خيرسون، التي سيطرت عليها روسيا جزئيا في جنوب أوكرانيا، غداة زيارته الجبهة الشرقية.
وزار زيلينسكي خصوصا بلدة بوساد-بوكروفسكي التي تعرضت لدمار كبير وسيطرت عليها موسكو حتى انسحاب الجيش الروسي في خريف 2022، بحسب صور نشرتها الرئاسة.
كما زار زيلينسكي محطة لتوليد الكهرباء تضررت خلال القصف الذي استهدف منشآت الطاقة الأوكرانية طوال فصل الشتاء.
وأوضح حساب الرئاسة على تلغرام أن هذه الجولة ركّزت على إعادة الإعمار في منطقة خيرسون، حيث ترأس زيلينسكي اجتماعا حول هذا الموضوع.
وسيطرت روسيا منذ بداية غزوها في شباط/ فبراير 2022، على جزء كبير من منطقة خيرسون بما فيه عاصمتها التي تحمل الاسم نفسه.
لكنّ هجوما مضادا أوكرانيا أجبر القوات الروسية على الانسحاب من الجزء الشمالي والتراجع في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي إلى الجانب الآخر من نهر دنيبرو.
إلا أن المنطقة المحررة، وهي منطقة زراعية رئيسية في أوكرانيا، خصوصا مدينة خيرسون، أصبحت هدفا لقصف روسي منتظم.
والأربعاء، زار زيلينسكي مواقع عسكرية قرب مدينة باخموت الواقعة على خط المواجهة في شرق أوكرانيا، ثم منطقة خاركيف في شمال شرق البلاد.