من سان بطرسبرغ إلى فيينا.. حدثان يعكسان الانقسام الدولي بين الشرق والغرب

فرض مستوى التمثيل الدولي أو حتى المشاركة من عدمها في مؤتمر السلام بسويسرا بشأن أوكرانيا، المزمع عقده منتصف الشهر الجاري، نفسه، وعكس العديد من الرسائل السياسية التي توضح الانقسام الدولي في هذا الملف.

في المقابل، ينطلق يوم غد الأربعاء في مدينة سان بطرسبرغ الروسية مؤتمر اقتصادي دولي، بحضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. ويقول منظمو المؤتمر إن الدول المشاركة، التي يصل عددها إلى 136 دولة، سترسل وفودا رفيعة المستوى للمشاركة في المؤتمر، الذي تكون مخرجاته عادةً توقيع العديد من الاتفاقيات التجارية بين موسكو وعواصم الدول المشاركة، التي تعكس بدورها حجم الاندماج السياسي مع روسيا.

ويقول خبراء، لـ"إرم نيوز"، إنه "ورغم اختلاف صيغة المؤتمرين، إلا أن التمثيل والمشاركة يعكسان واقع الانقسام الدولي بين الشرق والغرب، وانهيار سياسة القطب الواحد فعليا، في حين يشير آخرون إلى أن موسكو تريد إيصال رسائلها عبر هذا المؤتمر بأن سياسة عزلها لم تنجح، وأنها قادرة على التحرك في العالم".