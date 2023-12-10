"معاداة السامية" تطيح برئيسة جامعة أمريكية مرموقة

وكانت ماغيل واحدة من رئيسات ثلاث جامعات أمريكية مرموقة، تعرّضن لانتقادات حادة بعد مثولهن الثلاثاء أمام الكونغرس في جلسة استماع مخصصة للبحث بمعاداة السامية في الجامعات.

وقدمت الرئيسات الثلاث مطالعات قانونية وأخلاقية مطوّلة، وتفادين الاجابة المباشرة عن أسئلة شملت الاستفسار حول ما اذا كانت الدعوة إلى "إبادة اليهود" تشكّل انتهاكًا للقوانين الطالبية في الجامعات.

أثارت تصريحات ماغيل ورئيسة جامعة هارفارد كلودين غاي ورئيسة "أم آي تي" سالي كورنبلوث انتقادات غاضبة.

فقد طالب 74 مشرّعًا أمريكيًّا بإقالة الرئيسات الثلاث، بينما اعتبر الحاكم الديمقراطي لولاية بنسيلفانيا جوش شابيرو أن أداء ماغيل كان "مخزيًا".

وأعلن أحد المتبرعين لجامعة بنسيلفانيا سحب دعم بقيمة 100 مليون دولار قدمه لكلية إدارة الأعمال.

"عليك الاستقالة"

وخلال جلسة الاستماع، سألت العضو في الكونغرس إليز ستيفانيك الرئيسات الثلاث، ما إذا كانت الدعوة إلى "إبادة اليهود" تشكّل مخالفة لقواعد التصرف في الجامعات، وردّت ماغيل بالقول "اذا تحوّل الخطاب إلى تصرّف، يمكن أن يكون مضايقة، نعم".

ومع مواصلة ستيفانيك البحث عن إجابة مباشرة، ردت ماغيل بالقول إن القرار بشأن اعتباره مضايقة أم لا سيكون مرتبطًا بدراسة الحالة لدى وقوعها والسياق الذي حصلت فيه.

وأثارت الاجابة غضب ستيفانيك التي قالت لماغيل "الأمر لا يرتبط بالسياق. الإجابة هي نعم، ولذا عليك الاستقالة".

وعلّقت ستيفانك على استقالة ماغيل، وتوجهت عبر منصة "إكس" إلى رئيستي هارفارد و"أم آي تي" بدعوتهما إلى "القيام بالأمر الصحيح... العالم يراقب"، في تلميح إلى الاستقالة أيضًا.

وأتى الاعلان عن استقالة ماغيل غداة تقديم رئيسة جامعة هارفارد كلودين غاي اعتذارًا علنيًّا عن تعليقات أدلت بها خلال جلسة الاستماع في الكونغرس.

وقالت في مقابلة نشرتها صحيفة "هارفارد كريمسون" الطلابية في الجامعة "أنا آسفة".

أضافت "كان يجب أن يكون ذهني حاضرًا في تلك اللحظة لأقوم بالعودة إلى الحقيقة التي ترشدني، وهي أن الدعوات إلى العنف ضد مجتمعنا اليهودي والتهديدات الموجهة لطلابنا اليهود لا مكان لها في جامعة هارفارد، ولن تمر دون أن يتم التصدي لها".