بعد جولتي بايدن وبوتين.. انقسامات عالمية تلوح في الأفق
تناولت صحيفة "نيويورك تايمز" زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى إسرائيل، وزيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الصين، مشيرة إلى أن ثمة ما يدعو للتساؤل حول إعادة رسم المشهد السياسي العالمي، عقب هاتين الزيارتين، لاسيما في ظل التطورات في الشرق الأوسط.
وأفادت الصحيفة بأن الرئيس بايدن في زيارته إلى إسرائيل سعى إلى إظهار الدعم الأمريكي الثابت لتل أبيب، بينما كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في بكين، يسعى إلى إظهار شراكة بلا حدود مع الزعيم الصيني شي جين بينغ.
تُظهر الرحلتان المتناقضتان مدى إعادة رسم المشهد السياسي العالمي، على إثر الحرب الروسية واسعة النطاق لأوكرانيا، وكيف يتجلى هذا المشهد المتغير بالكامل في الحرب في غزة.
ووفق الصحيفة، تسعى روسيا والصين وإيران إلى تشكيل محور جديد بشأن أوكرانيا، وهو محور سعت إليه هذه الدول دبلوماسيًّا واقتصاديًّا وإستراتيجيًّا وحتى أيديولوجيًّا، حيث تعتمد روسيا على الأسلحة القادمة من إيران والدعم الدبلوماسي من الصين للقتال في أوكرانيا.
وأشارت الصحيفة إلى أن الحرب بين إسرائيل وحماس، والأزمة المتصاعدة هناك عقب الانفجار القاتل في أحد المستشفيات بقطاع غزة، سلطتا الضوء على اتساع الخلافات بين الغرب من جهة وروسيا والصين من جهة أخرى.
وصورت روسيا، بدعم من الصين، حربها لأوكرانيا باعتبارها دفاعًا ضد التخريب الغربي للمجال التقليدي للهيمنة الثقافية والسياسية لموسكو، بينما صورت الولايات المتحدة وأوكرانيا حرب روسيا باعتبارها جهدًا عدوانيًّا لإعادة استعمار ينتهك الأعراف الدولية والسيادة الدولية.
ولفتت الصحيفة إلى رفض روسيا والصين إدانة حماس، وبدلاً من ذلك، انتقدوا معاملة إسرائيل للفلسطينيين، وخاصةً قرارها المتعلق بقطع المياه والكهرباء عن غزة، وعدد القتلى المدنيين نتيجة قصف المستشفى، فيما دعوا إلى وساطة دولية ووقف إطلاق النار قبل أن تعتبر إسرائيل أن حربها قد بدأت بالكامل.
ونتيجةً لذلك، تحطمت خطط بايدن للقاء القادة الإسرائيليين والعرب، بما في ذلك محمود عباس، رئيس السلطة الفلسطينية، وأصبح من الصعب عليه العمل كوسيط نزيه، رغم إعلانه عن مساعدات بقيمة 100 مليون دولار للفلسطينيين.
ورأت الصحيفة أن ذلك الأمر قدم فرصة سانحة للرئيس الروسي للشماتة ببايدن، حيث ألقى باللوم على واشنطن في الصراع، قائلاً: "أعتقد أن الكثير من الناس سيتفقون معي على أن هذا مثال حي على فشل سياسة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، التي تتجاهل المصالح الفلسطينية".
وقالت "هانا نوت"، مديرة برنامج أوراسيا في مركز جيمس مارتن لدراسات منع الانتشار النووي، إن الجنوب العالمي، وهو مصطلح يشير إلى الدول النامية، يرى أن الولايات المتحدة تحارب روسيا التي تشن هجوما على أوكرانيا، ولكن عندما يتعلق الأمر بإسرائيل، فإن الولايات المتحدة تقف إلى جانب المحتل.
كما لفتت الصحيفة إلى أن الصين أظهرت طموحًا لتوسيع نفوذها في الشرق الأوسط، من خلال دعوة إيران للانضمام إلى نادي الدول النامية المعروف باسم البريكس، من خلال التقارب المفاجئ، الذي توسطت فيه الصين، بين إيران والمملكة العربية السعودية هذا العام؛ وتسعى بكين إلى تصوير نفسها على أنها وسيط نزيه مقارنة بواشنطن.
المصدر: صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية