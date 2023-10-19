بعد جولتي بايدن وبوتين.. انقسامات عالمية تلوح في الأفق

تناولت صحيفة "نيويورك تايمز" زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى إسرائيل، وزيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الصين، مشيرة إلى أن ثمة ما يدعو للتساؤل حول إعادة رسم المشهد السياسي العالمي، عقب هاتين الزيارتين، لاسيما في ظل التطورات في الشرق الأوسط.

وأفادت الصحيفة بأن الرئيس بايدن في زيارته إلى إسرائيل سعى إلى إظهار الدعم الأمريكي الثابت لتل أبيب، بينما كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في بكين، يسعى إلى إظهار شراكة بلا حدود مع الزعيم الصيني شي جين بينغ.

تُظهر الرحلتان المتناقضتان مدى إعادة رسم المشهد السياسي العالمي، على إثر الحرب الروسية واسعة النطاق لأوكرانيا، وكيف يتجلى هذا المشهد المتغير بالكامل في الحرب في غزة.