روسيا ترسل "إشارات" لواشنطن بشأن مبادلة الصحافي الأمريكي غيرشكوفيتش
قال نائب وزير الخارجية الروسية سيرغي ريابكوف الأربعاء، إنّ روسيا أرسلت "إشارات" إلى الولايات المتحدىة بشأن احتمال مبادلة الصحافي الأمريكي إيفان غيرشكوفيتش، ويجب على واشنطن دراستها "جديا".
وأوضح ريابكوف لوكالات أنباء روسية "لقد شددنا مرارا على أن الإدارة الأمريكية التي تبدي هذا القدر من الاهتمام بشأن مصيره، يجب أن تدرس جديا الإشارات التي تلقوها في واشنطن عبر القنوات ذات الصلة".
وكان إيفان غيرشكوفيتس مراسل "وول ستريت جورنال"، قد أوقف من قبل جهاز الأمن الفدرالي الروسي خلال تحقيق كان يجريه في إيكاترنبورغ في منطقة أورال، في آذار/مارس 2023.
وهو متهم بالتجسس، ويواجه احتمال الحكم عليه بالسجن 20 عامًا، لكنه يرفض هذه الاتهامات على غرار الولايات المتحدة، وصحيفته وأوساطه وعائلته.
ولم تقدم روسيا أي دليل على هذه الاتهامات وصنفت الإجراءات على أنها سرية.