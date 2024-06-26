روسيا ترسل "إشارات" لواشنطن بشأن مبادلة الصحافي الأمريكي غيرشكوفيتش

وكان إيفان غيرشكوفيتس مراسل "وول ستريت جورنال"، قد أوقف من قبل جهاز الأمن الفدرالي الروسي خلال تحقيق كان يجريه في إيكاترنبورغ في منطقة أورال، في آذار/مارس 2023.

وهو متهم بالتجسس، ويواجه احتمال الحكم عليه بالسجن 20 عامًا، لكنه يرفض هذه الاتهامات على غرار الولايات المتحدة، وصحيفته وأوساطه وعائلته.

ولم تقدم روسيا أي دليل على هذه الاتهامات وصنفت الإجراءات على أنها سرية.