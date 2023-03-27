القنصل الإسرائيلي في نيويورك يستقيل احتجاجا على إقالة غالانت

في خطوة تصعيدية جديدة، أعلن القنصل العام الإسرائيلي في نيويورك، آساف زمير، تقديم استقالته من منصبه احتجاجا على إقالة وزير الدفاع يؤاف غالانت.

وكتب زمير في خطاب استقالته أنه لم يعد بإمكانه تمثيل الحكومة الإسرائيلية، وفق ما نقله موقع "والا" العبري.