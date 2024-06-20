حال فوزه بانتخابات فرنسا.. بارديلا يعرض رؤيته لـ"التعايش المحتمل"

وقبل 10 أيام من الجولة الأولى للانتخابات التشريعية، يريد بارديلا في كل الأحوال أن يقدم خطاب طمأنة، قائلًا إن "رئيس الجمهورية هو قائد القوات المسلحة، وسيظل كذلك وأنا بطبيعة الحال أحترم الدستور وعمل قواتنا المسلحة، وعمل المؤسسات، ولذلك، كما قلت، لا أعتزم إضعاف صوت فرنسا أو التزامها على الساحة الدولية، وسأحترم ذلك بشدة" وفق تعبيره.

أما الحكومة التي سيشكلها حال فوزه فسيتم "تضييقها" إلى أقصى حد مع تخصيص "موارد كبيرة" لوزارات معينة. وسيهتم "الوزراء ووزراء الدولة المفوضون" بـ "تحسين فاعلية العمل العام" بحسب قوله.

وتابع بارديلا أنه "من غير المتوقع أن يتم تعيين عضو البرلمان الأوروبي المؤيد لروسيا، تييري مارياني، وزيرًا للخارجية".

وأضاف موجها رسالة للناخبين: ​​"لن أدخل ماتينيون إلا عند الحصول على الأغلبية المطلقة مساء الجولة الثانية" إذ يريد زعيم حزب التجمع الوطني أن يكون له مطلق الحرية في الحكم من أجل تنفيذ رؤيته دون تعطيلات أو الحاجة إلى تحالفات.

وأكد بارديلا أنه لن يكون لديه "أي شكل من أشكال التسامح تجاه الميليشيات، سواء كانت من اليسار المتطرف أو اليمين المتطرف، التي تحاول هز الجمهورية الفرنسية".