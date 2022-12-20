بريطانيا: روسيا تعتزم إمداد إيران بمكونات عسكرية متطورة

وأضاف والاس أمام البرلمان في إطار بيان عن الصراع الروسي الأوكراني: "أصبحت إيران أحد أكبر الداعمين العسكريين لروسيا.. مقابل تزويدها بأكثر من 300 طائرة مسيرة انتحارية، تعتزم روسيا الآن إمداد إيران بمكونات عسكرية متطورة، مما يعرض الشرق الأوسط والأمن الدولي للخطر".