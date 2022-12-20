بريطانيا: روسيا تعتزم إمداد إيران بمكونات عسكرية متطورة
قال وزير الدفاع البريطاني بن والاس، اليوم الثلاثاء، إن روسيا تعتزم إمداد إيران بمكونات عسكرية متطورة مقابل مئات الطائرات المسيرة.
روسيا تعتزم إمداد إيران بمكونات عسكرية متطورة مقابل تزويدها بأكثر من 300 طائرة مسيرة انتحارية
وزير الدفاع البريطاني
وأضاف والاس أمام البرلمان في إطار بيان عن الصراع الروسي الأوكراني: "أصبحت إيران أحد أكبر الداعمين العسكريين لروسيا.. مقابل تزويدها بأكثر من 300 طائرة مسيرة انتحارية، تعتزم روسيا الآن إمداد إيران بمكونات عسكرية متطورة، مما يعرض الشرق الأوسط والأمن الدولي للخطر".