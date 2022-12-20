بريطانيا: روسيا تعتزم إمداد إيران بمكونات عسكرية متطورة

بريطانيا: روسيا تعتزم إمداد إيران بمكونات عسكرية متطورة

رويترز
رويترز

قال وزير الدفاع البريطاني بن والاس، اليوم الثلاثاء، إن روسيا تعتزم إمداد إيران بمكونات عسكرية متطورة مقابل مئات الطائرات المسيرة.

روسيا تعتزم إمداد إيران بمكونات عسكرية متطورة مقابل تزويدها بأكثر من 300 طائرة مسيرة انتحارية
وزير الدفاع البريطاني

وأضاف والاس أمام البرلمان في إطار بيان عن الصراع الروسي الأوكراني: "أصبحت إيران أحد أكبر الداعمين العسكريين لروسيا.. مقابل تزويدها بأكثر من 300 طائرة مسيرة انتحارية، تعتزم روسيا الآن إمداد إيران بمكونات عسكرية متطورة، مما يعرض الشرق الأوسط والأمن الدولي للخطر".

بريطانيا: روسيا تعتزم إمداد إيران بمكونات عسكرية متطورة
تقرير: إيران ستزود روسيا بصواريخ مداها 300 كلم فقط تجنبا لغضب دولي
بريطانيا

الأكثر قراءة

No stories found.
إرم نيوز
www.eremnews.com