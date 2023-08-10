باكستان تختار قائما بتصريف الأعمال للإشراف على الانتخابات العامة

قال مسؤول حكومي، إن رئيس الوزراء الباكستاني المنتهية ولايته، شهباز شريف، سيلتقي زعيم المعارضة اليوم الخميس، لاختيار قائم بتصريف الأعمال ليشرف على انتخابات عامة مقرر إجراؤها بحلول نوفمبر تشرين الثاني.

وأضاف المسؤول في مكتب رئيس الوزراء، الذي طلب عدم نشر اسمه قبل إعلان الاجتماع، أن شريف وزعيم المعارضة رجاء رياض سيلتقيان بعد ظهر اليوم الخميس.

وبموجب الدستور، أمام الاثنين ثلاثة أيام للتوصل إلى اتفاق بشأن القائم بتصريف الأعمال. وإذا لم يتمكنا من ذلك، ستُحول مسألة اتخاذ القرار إلى لجنة برلمانية وإذا لم تفعل سيكون القرار بيد مفوضية الانتخابات الباكستانية.

وتم حل مجلس النواب أمس الأربعاء، قبل ثلاثة أيام من انتهاء مدته البالغة خمس سنوات في 12 أغسطس آب.