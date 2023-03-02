مجلس الشيوخ الأمريكي يتحرك لإنهاء تفويض "الحرب الأبدية" في العراق

قال زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر، اليوم الأربعاء، إن إحدى لجان المجلس ستدرس تشريعاً الأسبوع المقبل من شأنه إلغاء تفويضين للحروب السابقة في العراق، في محاولة جديدة لإعادة تأكيد دور الكونغرس في اتخاذ قرار بشأن إرسال قوات للقتال في دول أخرى.

وأضاف شومر أن لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ ستبحث التفويضين الصادرين عامي 1991 و2002 لاستخدام القوة العسكرية، مما يمهد الطريق أمام تصويت محتمل في مجلس الشيوخ بكامل هيئته قبل مغادرة الأعضاء لقضاء عطلة أبريل/ نيسان.