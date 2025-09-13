logo
العالم

مقتل 12 جنديا باكستانيا في هجوم لطالبان

المصدر: رويترز
إرم نيوز
إرم نيوز

قُتل 12 جنديا باكستانيا على الأقل، السبت، في كمين نصبه عناصر من حركة طالبان باكستان في شمال غربي البلاد على الحدود مع أفغانستان، وفق ما أفاد مسؤولون في الإدارة المحلية وأجهزة أمنية وكالة "فرانس برس".

وقال مسؤول محلي: "قرابة الساعة 4,00 صباحا، أطلق مهاجمون متمركزون على جانبي الطريق النار بالأسلحة الثقيلة على قافلة للجيش وحرس الحدود، وقد قتل على إثر ذلك 12 من عناصر القوى الأمنية".

وأكد مسؤول أمني في المنطقة الحصيلة، مشيرا إلى أن المهاجمين وضعوا أيديهم على أسلحة الموكب.

وتبنت حركة طالبان الباكستانية "هجوما شديد التعقيد" سمح بـ"وضع اليد على عشرة أسلحة رشاشة ومسيّرة".

