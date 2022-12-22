الرئيس السابق لوكالة الفضاء الروسية يعلن إصابته في هجوم أوكراني

أعلن الرئيس السابق لوكالة الفضاء الروسية "روسكوزموس"، دميتري روغوزين، أنه أصيب بجروح في ضربة أوكرانية على دونيتسك، معقل الانفصاليين الموالين لروسيا في شرق أوكرانيا، وسيخضع لعملية جراحية.

وروغوزين أقيل من منصبه على رأس "روسكوزموس" في تموز/يوليو، ويقود حاليا مجموعة من المستشارين العسكريين الذين يقدمون المساعدة للقوات الانفصالية في أوكرانيا.

وقال روغوزين، على حسابه على تطبيق "تلغرام" إنه أصيب في الظهر وأن قطعة من القذيفة أصابت كتفه الأيمن.