إصابة نحو 30 شخصا إثر انفجار بالحي اللاتيني في باريس

هز انفجار أحد الشوارع بالحي اللاتيني المزدحم في وسط باريس، الأربعاء، ما أدى إلى إصابة نحو 30 شخصا، ونشوب حرائق وانهيار واجهة إحدى كليات التصميم التي يقبل عليها الدارسون الأجانب.

وقالت السلطات إن عمال الإنقاذ يبحثون عن شخصين مفقودين يُخشى أن يكونا مدفونين تحت الأنقاض.

وتحدث الشهود عن انفجار يصم الآذان وكرة لهب عملاقة ارتفعت عدة طوابق في شارع سان جاك بالدائرة الخامسة، الذي لا يبعد كثيرا عن كاتدرائية نوتردام وحدائق لوكسمبورج.

وتناثر عبر الشارع حطام المبنى الذي تقع فيه أكاديمية باريس الأمريكية.