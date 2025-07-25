أردوغان يسعى إلى جمع بوتين وترامب بشأن أوكرانيا

كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، أنه ربما يتحدث مع نظيريه الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب هذا الأسبوع لمعرفة ما إذا كان بالإمكان عقد اجتماع قادة في إسطنبول لمناقشة الحرب في أوكرانيا، وذلك بعد أن التقى وفدين روسي وأوكراني في تركيا هذا الأسبوع.

وقال لصحفيين اليوم الجمعة: "بالاتصال مع بوتين وترامب هذا الأسبوع، سنرى ما إذا كان بإمكاننا جمع هذين الزعيمين في إسطنبول"، بحسب "رويترز".

وكان ترامب حدد مهلة 50 يوما لإبرام اتفاق سلام، للتوصل لاتفاق بشأن الحرب، مهددا برسوم وعقوبات واسعة في حال عدم استجابة الرئيس الروسي.

في وقت سابق الجمعة، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في تصريحات نُشرت الجمعة، إن مفاوضين من كييف وموسكو بحثوا في إمكان عقد لقاء بينه ونظيره الروسي، خلال محادثاتهم في إسطنبول هذا الأسبوع.

لكن الكرملين استبعد، الجمعة، عقد مثل هذا اللقاء في وقت قريب.

تسعى أوكرانيا جاهدة لعقد لقاء بين الرئيسين، وأعربت عن أملها بأن يشارك فيه ترامب الذي يمارس ضغوطا للتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب بين الجانبين.

أما فلاديمير بوتين، فقد أشار إلى أنه لن يكون مستعدا لهذه القمة إلا في "المرحلة الأخيرة" من المفاوضات.

وخلال الجولة الثالثة من المفاوضات في إسطنبول، الأربعاء، اقترح رئيس الوفد الأوكراني رستم أومروف عقد الاجتماع بحلول نهاية أغسطس/ آب، وهذا يتوافق إلى حد ما مع مهلة من 50 يوما حددها ترامب لبوتين لحل النزاع أو مواجهة عقوبات صارمة.

ولكن، لم يبدِ الجانب الروسي تفاؤلا بإمكانية عقد اجتماع وشيك، متحدثا عن تباين كبير في المواقف وعن الحاجة إلى الإعداد له "بعناية".