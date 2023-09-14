توجيه تهمة الاتجار بالسلاح لنجل الرئيس الأمريكي بايدن

كشفت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، اليوم الخميس، أن المستشار الخاص لوزارة العدل الأمريكية ديفيد فايس وجَّه إلى "هانتر"، نجل الرئيس الأمريكي جو بايدن، تهمة حيازة سلاح ناري بشكل غير قانوني.

وتمهد تلك الخطوة الطريق لمحاكمة جنائية محتملة لبايدن الابن، في عام 2024، بينما يقوم والده بحملات لإعادة انتخابه لولاية رئاسية جديدة.

وتأتي الاتهامات في أعقاب انهيار اتفاق الإقرار بالذنب، في شهر يوليو/تموز الماضي، الذي تفاوض عليه محامو "هانتر" مع المستشار الخاص ديفيد فايس، حيث كان مقررًا أن يقر بالذنب في مخالفات ضريبية بينما يعترف بحيازة سلاح بشكل غير قانوني، ولكن ليس الاعتراف بالذنب في تلك الجريمة.

وتنص لائحة الاتهام على أن "هانتر" أدلى ببيانات كاذبة عند شرائه سلاحًا ناريًا، يوم 12 من أكتوبر 2018، كما ادَّعى أنه لا يتعاطى المخدرات "في حين أنه في الواقع كان يعلم أن هذا التصريح كان كاذبًا ووهميًا"، في تهمة تستند إلى قانون اتحادي يجعل من غير القانوني حيازة سلاح أثناء تعاطي الشخص للمخدرات بشكل غير مشروع.