توجيه تهمة الاتجار بالسلاح لنجل الرئيس الأمريكي بايدن
كشفت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، اليوم الخميس، أن المستشار الخاص لوزارة العدل الأمريكية ديفيد فايس وجَّه إلى "هانتر"، نجل الرئيس الأمريكي جو بايدن، تهمة حيازة سلاح ناري بشكل غير قانوني.
وتمهد تلك الخطوة الطريق لمحاكمة جنائية محتملة لبايدن الابن، في عام 2024، بينما يقوم والده بحملات لإعادة انتخابه لولاية رئاسية جديدة.
وتأتي الاتهامات في أعقاب انهيار اتفاق الإقرار بالذنب، في شهر يوليو/تموز الماضي، الذي تفاوض عليه محامو "هانتر" مع المستشار الخاص ديفيد فايس، حيث كان مقررًا أن يقر بالذنب في مخالفات ضريبية بينما يعترف بحيازة سلاح بشكل غير قانوني، ولكن ليس الاعتراف بالذنب في تلك الجريمة.
وتنص لائحة الاتهام على أن "هانتر" أدلى ببيانات كاذبة عند شرائه سلاحًا ناريًا، يوم 12 من أكتوبر 2018، كما ادَّعى أنه لا يتعاطى المخدرات "في حين أنه في الواقع كان يعلم أن هذا التصريح كان كاذبًا ووهميًا"، في تهمة تستند إلى قانون اتحادي يجعل من غير القانوني حيازة سلاح أثناء تعاطي الشخص للمخدرات بشكل غير مشروع.
وقالت الصحيفة إن محامين ومدافعين عن "هانتر" استبعدوا توجيه تلك التهم إلى موكلهم، كما اعتبروا أن تلك الاتهامات بارتكاب مثل هذه الانتهاكات المتعلقة بالأسلحة النارية لا توجَّه إلى الأشخاص ما لم يتم ربطها بجرائم أكثر خطورة.
واعتبر محامو "هانتر" أن القيام بتوجيه هذه التهم لموكلهم سيكون "تطبيقًا غير عادل للتهم الفيدرالية في الولايات المتحدة".
ويأتي هذا الاتهام بعد شهرين على اتفاق تم التوصل إليه مع فايس، أواخر شهر حزيران/يوليو الماضي، الذي وافق بموجبه "هانتر" على الإقرار بالذنب في تهمتي تهرب ضريبي بسيطتين مقابل أن يخضع للمراقبة لأنه كان قد دفع ما يدين به للحكومة من الغرامات المستحقة، كما وافق "فايس" على تعليق تهمة حيازة السلاح في حال استكمل "هانتر" برنامجًا تأهيليًا قبل المحاكمة، والذي قد يتضمن استشارات نفسية.
وأشارت الصحيفة إلى أنه خلال جلسة استماع جرت في ويلمينغتون بديلاوير، في الـ26 من شهر تموز/يوليو الماضي، تعثر الاتفاق بسبب مسألة ضمان الحصانة لـ"هانتر" من أي اتهامات أخرى يحقق بها المستشار الخاص لوزارة العدل الأمريكية، بما فيها جرائم محتملة متعلقة بتعاملاته التجارية في أوكرانيا، والصين، وأماكن أخرى.
وأصبح التحقيق في قضية "هانتر" محور اهتمام رئيس للجمهوريين، بما في ذلك الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الذين سعوا إلى ربط الرئيس بايدن بالمخالفات المزعومة، التي ارتكبها ابنه.
وعندما تم انتخاب الرئيس بايدن، اختار المدعي العام الأمريكي ميريك جارلاند، الإبقاء على فايس، مرشح ترامب، بصفته المدعي العام الأمريكي في ديلاوير لمواصلة التحقيق مع نجل الرئيس بايدن .
وتقول الصحيفة إن "جارلاند" لطالما قاوم دعوات المحافظين في الكونجرس لتعيين مستشار خاص في قضية "هانتر" ، قائلاً إن "فايس" هو الأنسب للتعامل معها، ولكن بعد انهيار صفقة الإقرار بالذنب، طلب فايس تعيينه مستشارًا خاصًا، ووافق جارلاند.
وبصفته مستشارًا خاصًا، يستطيع "فايس" رفع تهم جنائية في أي ولاية قضائية في الولايات المتحدة، وهو الأمر الذي كان يحتاج إلى إذن خاص للقيام به كمحامٍ أمريكي.
المصدر: صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية