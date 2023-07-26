مسؤولون أوروبيون يبحثون في إسبانيا "الاستقلال الاستراتيجي"

أفادت وسائل إعلام إسبانية، اليوم الأربعاء، بأن وزراء الصناعة والتجارة الأوروبيين بحثوا مجموعة من الإجراءات؛ لتشجيع الاستثمارات، فضلا عن تحقيق "الاستقلال الاستراتيجي".

وقالت صحيفة "Deia" إن الوزراء الذين التقوا أمس في مدينة بلباو الإسبانية، خلال اجتماع غير رسمي، اقترحوا إجراءات لتقليل المخاطر وتشجيع الاستثمارات؛ بهدف ألا تهرب من أوروبا.

وأشارت الصحيفة إلى أن المسؤولين الأوروبيين "قاموا بتحليل أكثر من 5000 منتج لتعزيز الاستقلال الذاتي الاستراتيجي للاتحاد الأوروبي، وتقليل الاعتماد على دول ثالثة، وخاصة الصين".

ونقلت الصحيفة قول المفوض الأوروبي للعدالة، ديدييه رايندرز، إن الاجتماع أكد "مواصلة بناء السوق الموحدة وتعزيز القدرة التنافسية لشركاته، وتقليص تبعية أوروبا لدول ثالثة".

وقال المسؤول الأوروبي: "يجب تحسين الإنتاج المحلي والقدرة التصنيعية لبعض المنتجات الاستراتيجية.. للقيام بذلك، ينبغي إنشاء إطار تنظيمي مستقر، خاصة بالنسبة لبعض المواد الخام المهمة".

وأضاف رايندرز: "هذه الإجراءات تسير جنباً إلى جنب مع إجراءات لتسهيل الاستثمار العام، وتقليل مخاطر الاستثمار، ومنع المستثمرين من الفرار من أوروبا".

وردا على سؤال بشأن إمكانية الموافقة على قانون "صافي الانبعاثات الصفرية" هذا العام، أشار المفوض إلى أن كلاً من مشروع القانون هذا والتشريع المتعلق بالمواد الخام الأساسية، يحفزان الإنتاج في أوروبا.

وقال رينديرز: "نوقع اتفاقيات مع شركاء مختلفين، ومن المهم للغاية إحراز تقدم في هذين المجالين إذا أردنا حقًا أن يكون لدينا استقلال ذاتي استراتيجي مفتوح".

بدوره، أشار وزير الصناعة الإسباني هيكتور غوميز إلى أن الوزراء "قاموا بتحليل الإطار الذي يجب أن يتم العمل فيه لإعادة تفعيل أنشطة الاتحاد، وأهداف كبيرة أخرى بخصوص المواد الخام والطاقة".

المصدر: صحيفة "Deia" الإسبانية