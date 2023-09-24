السجن مدى الحياة لأكاديمية إيغورية بارزة في الصين

أصدرت محكمة صينية، حكما بالسجن مدى الحياة ضد عالمة بارزة متخصصة في دراسة الفولكلور والتقاليد الخاصة بشعبها، من أقلية الإيغور، وفقا لصحيفة لوموند الفرنسية.

وأشارت الصحيفة إلى أن العالمة الإيغورية تعمل أستاذة في جامعة شينجيانغ، وأسهمت في تأسيس مركز أبحاث الفولكلور للأقليات العرقية.

من جانبها، قالت مؤسسة "دوي هوا" ومقرها سان فرانسيسكو وتعمل في قضايا حقوق الإنسان في بيان، إن "راحيل داووت" أدينت بتهمة تعريض أمن الدولة للخطر في كانون الثاني 2018 في محاكمة سرية.

بدوره، اعتبر المدير التنفيذي لمؤسسة دوي هوا جون كام، أن "الحكم على البروفيسورة داووت بالسجن مدى الحياة يعد مأساة قاسية، وخسارة كبيرة لشعب الإيغور، ولجميع الذين يقدرون الحرية الأكاديمية".

وأكدت صوفي ريتشاردسون، رئيسة قسم الصين في منظمة حقوق الإنسان بأن "إدانة البروفيسورة داووت ليست بأي حال من الأحوال دليلاً على أنها ارتكبت خطأ"، ولكنها تشير إلى الاضطهاد الثقافي الذي لا هوادة فيه في بكين للأويغور، وعدائها لحرية التعبير، وازدرائها للعدالة".