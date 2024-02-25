أوكرانيا تتوقع تلقي دعوة للانضمام إلى الناتو الصيف المقبل
قال أندريه إرماك، مدير مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن كييف تتوقع تلقي دعوة للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو" في الصيف المقبل.
وأضاف أنه عُقد اجتماع خاص يوم أمس السبت في كييف، بحضور رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون، والرئيس البولندي السابق ألكسندر كواسنيفسكي، للتداول في هذا الموضوع.
وكتب إرماك عبر قناة "تليغرام": "إن دعوة أوكرانيا إلى الناتو هي وحدها التي ستمنح أوروبا والعالم فرصة حقيقية للعودة إلى الأمن الحقيقي. وتسعى أوكرانيا إلى استقبالها في قمة حلف شمال الأطلسي في واشنطن في صيف عام 2024".
وأعرب إرماك عن اعتقاده بأن الفشل في تقديم دعوة لأوكرانيا لحضور قمة واشنطن يمكن أن يسهم في تصعيد جديد في الشرق الأوسط، ومناطق أخرى من الكوكب.
وخلال قمة الناتو في فيلنيوس، في يوليو عام 2023، أصدرت دول مجموعة السبع إعلانًا لدعم أوكرانيا، إلا أن الالتزامات الأمنية الواردة فيه لا تنص على مواعيد محددة للتنفيذ، أسوة بالوعود السابقة بشأن عضوية أوكرانيا في الحلف.
وتأمل كييف أن يتم الاتفاق مع الدول الغربية على "الضمانات الأمنية" قبل قمة الناتو في واشنطن عام 2024.
وذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" أن "الضمانات الأمنية" لأوكرانيا التي تأتي بصيغة اتفاقيات ثنائية مع فرنسا وألمانيا والولايات المتحدة وعدد من البلدان الأخرى بشأن التمويل الطويل الأجل، والإمدادات العسكرية والتدريب العسكري، من الممكن أن تصبح بديلًا عن قبول كييف في الناتو.
وفي نهاية أغسطس/آب عام 2023، علق ديمتري بيسكوف، السكرتير الصحفي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على المفاوضات بشأن "الضمانات الأمنية" لكييف، وقال إن جوهر هذه العملية غير واضح، ولا يذكر مخاوف روسيا، ودون مشاركتها.
وفي نهاية سبتمبر عام 2022، أعلن زيلينسكي أن أوكرانيا تتقدم بطلب للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو" على أساس إجراءات سريعة.
وفي قمة انعقدت في ليتوانيا في يوليو من العام الماضي، وافقت دول الكتلة على حزمة دعم متعددة السنوات لأوكرانيا، تتألف من ثلاث نقاط، هي: خطة مساعدة لتحقيق توافق القوات المسلحة الأوكرانية مع معايير الناتو، إنشاء مجلس الناتو وأوكرانيا، وتأكيد حق كييف في الانضمام إلى التحالف دون تنفيذ خطة عمل أولًا من أجل حصولها على العضوية.
وفي الوقت نفسه، لم يتم تحديد إطار زمني لدخول أوكرانيا إلى الكتلة، وهو ما أصرت عليه كييف، ولم يتم تحديد الشروط التي يجب استيفاؤها لتلقي دعوة رسمية.