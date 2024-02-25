أوكرانيا تتوقع تلقي دعوة للانضمام إلى الناتو الصيف المقبل

قال أندريه إرماك، مدير مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن كييف تتوقع تلقي دعوة للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو" في الصيف المقبل.

وأضاف أنه عُقد اجتماع خاص يوم أمس السبت في كييف، بحضور رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون، والرئيس البولندي السابق ألكسندر كواسنيفسكي، للتداول في هذا الموضوع.

وكتب إرماك عبر قناة "تليغرام": "إن دعوة أوكرانيا إلى الناتو هي وحدها التي ستمنح أوروبا والعالم فرصة حقيقية للعودة إلى الأمن الحقيقي. وتسعى أوكرانيا إلى استقبالها في قمة حلف شمال الأطلسي في واشنطن في صيف عام 2024".

وأعرب إرماك عن اعتقاده بأن الفشل في تقديم دعوة لأوكرانيا لحضور قمة واشنطن يمكن أن يسهم في تصعيد جديد في الشرق الأوسط، ومناطق أخرى من الكوكب.

وخلال قمة الناتو في فيلنيوس، في يوليو عام 2023، أصدرت دول مجموعة السبع إعلانًا لدعم أوكرانيا، إلا أن الالتزامات الأمنية الواردة فيه لا تنص على مواعيد محددة للتنفيذ، أسوة بالوعود السابقة بشأن عضوية أوكرانيا في الحلف.

وتأمل كييف أن يتم الاتفاق مع الدول الغربية على "الضمانات الأمنية" قبل قمة الناتو في واشنطن عام 2024.