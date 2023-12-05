تشاد.. آخر حلفاء الغرب على حافة السقوط

تواجه تشاد توتّرات مختلفة عشية الاستفتاء على الدستور الجديد، مع مخاطر الانقلاب وإحياء التوترات العرقية والتهديدات القائمة على الحدود، ما يجعل من "آخر حلفاء الغرب" في وضع هشّ، وفق ما ذكر موقع "تشالانج" الإخباري الفرنسي.

ويسلط تقرير للموقع الضوء على "الوضع في تشاد الذي يتجه ناخبوه الأحد 17 ديسمبر/كانون الأول الجاري للتصويت على مشروع الدستور الجديد، وسط خليط من الخوف والتوتّر والضبابية بشأن المستقبل"، منوها إلى "حال أحد المواطنين التشاديين خارج القاعدة العسكرية الفرنسية في أبيشي، شرق البلاد، حيث ينتظر محمد آدم طفليه الصغيرين اللذين يعانيين طفحا جلديا على وجهيهما، وقد أخذهما إلى القاعدة الفرنسية للعلاج".

وقال آدم، وهو سائق سيارة أجرة، "إذا كنت مريضا، فإنهم يساعدونك أحيانا" وهو يشعر بالامتنان، لكنه يتساءل عن دور فرنسا في تشاد، قائلا "نحن لسنا مستقلين تماما، إنها 50% لنا، و50% لفرنسا".

وعندما سئل عما إذا كان ينبغي لجميع القوات الفرنسية أن تغادر، تردد بالجواب، حيث أنّ العديد من سكان أبيشي الآخرين أكثر عداءً للوجود الفرنسي، وفي العام الماضي، حاول المتظاهرون دخول القاعدة ومزقوا العلم الفرنسي واستبدلوه بعلم تشاد، فقد تزايدت المشاعر المعادية لفرنسا بقوة في منطقة الساحل الأفريقي، بعد فشل التدخل العسكري الفرنسي الطويل في وقف عنف الجماعات المتشددة في مالي والنيجر وبوركينا فاسو.