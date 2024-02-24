خبير: لا حلول سياسية لإنهاء الحرب في أوكرانيا

"المدافع تُسكت السياسة"

ويضيف: "عندما تعلو أصوات المدافع، تسكت أبواق السياسة، وهذا نتيجة وجود قناعات لدى روسيا بأنها تسير في طريقها الصحيح عسكريا، وقناعات أخرى لدى الغرب تشير إلى أن دعمه للجيش الأوكراني سيهزم روسيا عسكريا".

ويتابع أولينيك أن "هذه القناعات ولّدت المزيد من التشاحن السياسي، ونرى فعليًّا أن هناك شبه قطيعة سياسية بين موسكو والعواصم الغربية، وكل فترة تقرّر روسيا الانسحاب من منظمة أو هيئة كانت تجمعها مع نظيراتها في أوروبا، وتستمر أيضا في الوقت نفسه هستيريا طرد الدبلوماسيين، فأكثر من 1000 دبلوماسي روسي طُردوا من أوروبا وأمريكا، في المقابل طردت روسيا هي الأخرى مئات الدبلوماسيين الغربيين".

ويرى أولينيك أن "الخلافات أيضا وصلت إلى قضايا الشرق الأوسط، فلم يعد هناك أي توافق على أية قضية في العالم بين الروس والغرب، وهذا بحد ذاته يعقّد أية إمكانية للتوافق على القضية الأساسية لأوروبا، وهي إنهاء النزاع في شقها الشرقي".