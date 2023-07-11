إعلام عبري: أذربيجان تحبط مخططاً لاستهداف السفارة الإسرائيلية في باكو

وذكرت قناة "inews24" العبرية أن السلطات الأفغانية اعتقلت قبل أيام أفغانياً للاشتباه بالاعتداء على السفارة الإسرائيلية في أذربيجان.

ونشر جهاز أمن الدولة الأذربيجاني بياناً قال فيه إن المشتبه به يدعى بزان موسى خان ويبلغ من العمر 23 عاماً.

وذكر البيان أن موسى خان "خطط مع آخرين لتنفيذ هجوم على أراضي أذربيجان مع استخدام عبوات ناسفة وحرائق، بهدف التسبب بوفاة أشخاص".

وسعى المشتبه به أيضاً بحسب البيان إلى "التسبب بأضرار كبيرة للممتلكات، وكل ذلك بهدف تقويض استقرار البلاد، وخلق حالة من الذعر بين السكان والتأثير على قرارات السلطات في البلاد والمنظمات الدولية".

و"خلال تخطيط الهجوم راقب المنفذ المنطقة التي تقع بها ممثلية دبلوماسية واتصل بأشخاص آخرين قادرين على المشاركة بتنفيذ هذا الهجوم ساعدوه على شراء أسلحة ومواد متفجرة"، بحسب البيان.