ستولتنبرغ يصل كوريا الجنوبية لتعزيز علاقات "الناتو" في آسيا

وصل ينس ستولتنبرج، الأمين العام لحلف شمال الأطلسي اليوم الأحد، إلى سول في بداية جولة تهدف لتعزيز علاقات الحلف مع كوريا الجنوبية واليابان في مواجهة حرب أوكرانيا وتنامي المنافسة مع الصين.

ومن المقرر أن يلتقي ستولتنبرج في سول بوزيري الخارجية باك جين والدفاع الوطني لي سونج-سوب ومسؤولين كبار آخرين حسب ما ذكر الحلف في بيان. وقال المكتب الرئاسي إنه سيلتقي بالرئيس يون سوك-يول على الأرجح.

وسيتوجه ستولتنبرج إلى طوكيو غدا الاثنين، إذ من المقرر أن يلتقي برئيس الوزراء فوميو كيشيدا ومسؤولين يابانيين آخرين.