بسبب ملصقات انتخابية.. مدينة ألمانية تقاضي حزب البديل اليميني

دخلت مدينة دورتموند الألمانية في نزاع قضائي مع الفرع الإقليمي لحزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي بسبب ملصقات انتخابية تحمل شعار المدينة.

وبحسب "د ب أ"، قال متحدث باسم المدينة، اليوم الثلاثاء، إن السلطات ستتقدم بطلب للحصول على أمر قضائي مؤقت لدى محكمة دورتموند المحلية.

وكان فرع الحزب المناهض للهجرة في المنطقة قد أعلن سابقًا أنه لن يمتثل لمطلب المدينة بإزالة شعار المدينة من ملصقاته قبل الانتخابات الإقليمية في ولاية شمال الراين-ويستفاليا، المقرر إجراؤها خلال شهر.

وقال المتحدث إنه ينبغي منع الحزب من استخدام ونشر شعار المدينة، الذي يعود تاريخه إلى ألف عام، سواء في الإعلانات الانتخابية أم على الملصقات الانتخابية أم على الإنترنت أم على وسائل التواصل الاجتماعي "دون إذن كتابي صريح".

وأضاف أنه يجب إزالة الملصقات الموجودة التي تحمل مثل هذه الرموز أو جعلها "غير قابلة للتمييز بشكل دائم".

وجادل حزب "البديل من أجل ألمانيا" بأن المدينة سمحت لأحزاب أخرى باستخدام شعار معدل في الماضي، مثل الحزب المسيحي الديمقراطي وحزب الناخبين الأحرار في حملة الانتخابات المحلية عام 2014.

وأكد الحزب ضرورة معاملة جميع الأحزاب على قدم المساواة، مجادلًا بأن الدعوى القضائية تشكل تدخلًا في الحملة الانتخابية المحلية.

كما صرّح الحزب اليميني المتطرف بأنه يستخدم شعار المدينة في منشوراته منذ سنوات، دون أي شكاوى.