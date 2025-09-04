"الطوارئ كأسلوب حياة".. كيف استغل ترامب بذكاء ثغرات القانون الأمريكي؟

يثير الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، جدلاً قانونياً كبيراً بتبنيه نهجاً غير مسبوق في إدارة الولايات المتحدة خلال 7 أشهر، معتمداً على إعلان حالات الطوارئ كأداة أساسية لتوسيع صلاحياته التنفيذية.

وتصف صحيفة "نيويورك تايمز" نهج الطوارئ الذي يتبعه ترامب بأنه بات "فلسفة حكم"، يكشف فيها عن "استغلال ذكي لثغرات في النظام القانوني الأمريكي"، مثيراً بذلك تساؤلات عميقة حول حدود السلطة الرئاسية ومستقبل الديمقراطية في البلاد.

أداة تجاوز القيود

يستند ترامب إلى فكرة أن كل تحدٍ يواجهه يشكل أزمة تتطلب تدخلاً فورياً، فقد أعلن ما يقرب من اثني عشر قراراً بحالة الطوارئ، مستخدماً هذه الإعلانات لتبرير إجراءات واسعة النطاق.

وفرض الرئيس الأمريكي رسوماً جمركية مشددة بحجة أن العجز التجاري يُشكل تهديداً طارئاً، كما أمر بترحيل المهاجرين دون اتباع الإجراءات القانونية المعتادة، مدعياً أن عصابات فنزويلية مثل "ترين دي أراغوا" تشكل "غزواً".

وأرسل ترامب الحرس الوطني إلى مدن مثل لوس أنجلوس لقمع الاحتجاجات، واصفاً إياها بأنها تهديدات أمنية عاجلة. هذه الإجراءات تعكس استراتيجية ترامب في الاستفادة من القوانين التي تمنح الرئيس صلاحيات استثنائية في حالات الطوارئ.

لكن، بحسب تقرير "نيويورك تايمز"، فإن العديد من هذه "الأزمات" ليست بالضرورة طارئة بالمعنى التقليدي، فالعجز التجاري، على سبيل المثال، مشكلة مزمنة تمتد لعقود، ومعدلات الجريمة في المدن الأمريكية تنخفض بشكل عام، مما يثير تساؤلات حول شرعية هذه الإعلانات.

من يحدد الطوارئ؟

يكمن جوهر المشكلة في النظام القانوني الأمريكي نفسه، حيث يُترك للرئيس هامش واسع لتحديد ما يُعتبر حالة طوارئ، وعلى عكس الدساتير في الديمقراطيات الأخرى، التي تتضمن إجراءات واضحة لإعلان الطوارئ مع رقابة تشريعية صارمة، فإن الدستور الأمريكي لا ينص على سلطة طوارئ عامة.

وبدلاً من ذلك، هناك شبكة من القوانين، مثل قانون "الأعداء الأجانب" لعام 1798 وقانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة لعام 1977، التي تمنح الرئيس صلاحيات استثنائية في ظروف محددة، لكن هذه القوانين تترك مجالاً للتفسير، مما يسمح لترامب باستغلالها بشكل منهجي.

واستند الرئيس الأمريكي إلى قانون "الأعداء الأجانب" لتبرير ترحيل المهاجرين، مدعياً أن عصابة "ترين دي أراغوا" تشكل تهديداً أمنياً، لكن وكالات الاستخبارات تنفي ارتباط هذه العصابة بحكومة فنزويلية، مما يجعل ادعاء "الغزو" مثيراً للجدل.

ومع ذلك، فإن المحاكم غالبًا ما تميل إلى احترام قرارات السلطة التنفيذية، مستندة إلى مبدأ "افتراض الانتظام"، الذي يفترض أن الحكومة تتصرف بنزاهة.

فلسفة الحكم

ووفق تقرير "نيويورك تايمز"، فإن ما يميّز نهج ترامب ليس مجرد استغلال القوانين، بل تحويل حالة الطوارئ إلى فلسفة حكم، مشيراً إلى أن هذه الفلسفة مستوحاة، ولو بشكل غير مباشر، من أفكار مثل تلك التي طرحها المنظر النازي كارل شميت، الذي جادل بأن الزعيم السيادي يتميز بقدرته على تعليق النظام القانوني في أوقات الأزمات.

وتشير الصحيفة إلى أن ترامب يستخدم هذه الفكرة لتبرير إجراءات مثل مصادرة أموال الكونغرس، وإغلاق وكالات فيدرالية، وإعادة تصميم مؤسسات ثقافية مثل المتاحف الأمريكية.

وهذا النهج ليس جديداً في التاريخ، كما تقول كيم لين شيبيل، أستاذة بجامعة برينستون، فإن قادة مثل فرديناند ماركوس في الفلبين، وفيكتور أوربان في المجر، استخدموا حالات الطوارئ لتعزيز سلطاتهم، لكن ترامب يفعل ذلك ضمن إطار قانوني، مما يجعل تحدي تصرفاته أكثر صعوبة.

رغم ذلك، تواجه إجراءات ترامب مقاومة قانونية متزايدة، فقد حكمت محاكم الاستئناف ضد بعض قراراته، مثل فرض الرسوم الجمركية ونشر الحرس الوطني، معتبرة إياها غير قانونية، لكن الرئيس الأمريكي يعتمد على المحكمة العليا، التي أظهرت ميلاً لدعمه في قضايا مثل حصانته وسياساته التنفيذية.

وهذا الدعم، وفق "نيويورك تايمز"، يعزّز قدرته على تجاوز العقبات القانونية التقليدية، إذ يستفيد ترامب سياسياً من تصوير الأزمات كتهديدات وجودية، مما يضعه في موقف البطل الذي يواجه الفوضى.

فيما يقول خبير استطلاعات الرأي ويت آيرز، إن هذه الاستراتيجية تضع خصومه الديمقراطيين في موقف دفاعي، حيث يُجبرون على الدفاع عن الوضع الراهن الذي يراه كثيرون غير مرضٍ.