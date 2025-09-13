"تأثير متسلسل".. تايوان تحذر من تداعيات سقوطها على الأمن الأمريكي

قال تشيو تشوي تشنغ أكبر صانع للسياسة الصينية في تايوان أثناء زيارة لواشنطن، الجمعة، إن الصين تستعد للحرب من أجل الاستيلاء على تايوان.

وحذّر تشوي تشنغ رئيس "مجلس شؤون البر الرئيسي" التايواني، من أن سقوط تايوان سيتسبب في "تأثير متسلسل" في المنطقة من شأنه أن يهدد أمن الولايات المتحدة.

وقال تشنغ في حديث مع "مؤسسة التراث"، ومقرها واشنطن، إن "الحزب الشيوعي الحاكم في الصين رفض منذ فترة طويلة التخلي عن استخدام القوة ضد تايوان الخاضعة لحكم ديمقراطي والتي تعتبرها بكين جزءا من أراضيها".

وأضاف أن "الصين في سعيها إلى الوحدة مع تايوان، تهدف إلى استبعاد النفوذ الأمريكي من منطقة آسيا والمحيط الهادي، واستبدال الولايات المتحدة في نهاية المطاف كقائد عالمي من أجل استعادة المجد الوطني وتحقيق ما يطلق عليه الحلم الصيني".

وأردف المسؤول التايواني الرفيع قائلاً إن بكين "تستعد بنشاط للحرب"، مسلطاً الضوء على تكثيف النشاط العسكري الصيني حول الجزيرة.

وتابع: "إذا استولت الصين على تايوان بالقوة، فإن ذلك سيؤدي إلى تأثير متسلسل وتقويض توازن القوى الإقليمي، ويهدد بشكل مباشر أمن وازدهار الولايات المتحدة".

وأشار إلى أن تايوان، المنتج الرائد في العالم للرقائق الإلكترونية المتطورة، هي مركز عالمي للتكنولوجيا الفائقة.

وختم قائلاً: "إذا تم المساس بدور تايوان في هذا المجال، فسيكون ذلك خسارة كبيرة للمجتمع الدولي، وخاصة الولايات المتحدة وقطاع التكنولوجيا فيها".

وترفض الحكومة التايوانية مطالبات بكين بالسيادة، قائلة إن شعب الجزيرة هو الوحيد القادر على تقرير مستقبله.