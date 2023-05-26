استطلاع: تراجع النفوذ الروسي لدى الدول السوفييتية السابقة

أظهر استطلاع حديث للرأي تراجع مجال النفوذ الروسي لدى الدول السوفييتية السابقة بشكل كبير، وذلك بسبب الحرب الأوكرانية وانشغال موسكو عن حلفائها.

وبحسب مجلة "نيوزويك" الأمريكية، كشف الاستطلاع أن "الغزو الروسي لأوكرانيا قد أضر بصورة موسكو كزعيم إقليمي بين دول ما بعد الاتحاد السوفييتي التي يعتبرها الكرملين في فنائه الخلفي".

وخلص الاستطلاع، الذي نظمته مؤسسة "غالوب"، إلى أن نسبة الموافقة على القيادة الروسية "بين بعض، وليس كل جيران موسكو، قد انخفضت بشكل حاد بين عامي 2021 و2022، مما يشير إلى أنها تفقد مجال نفوذها بشكل تدريجي".