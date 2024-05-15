"روبوت قتالي".. جديد روسيا على الجبهة الأوكرانية (فيديو)

نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو لروبوت انتحاري من طراز "Scorpion M"، مشيرة إلى أن الروبوت الروسي أثبت فاعليته في الظروف القتالية.

وبحسب وسائل إعلام روسية، فقد استخدم جنود فرقة" الصقور الروسية" التابعة للقوات المسلحة الروسية، إلى جانب جنود من اللواء 110 في دونيتسك، الروبوت القتالي في ساحة المعركة؛ "لتدمير معقل للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة كراسنوجوروفكا".