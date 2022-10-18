الأرجنتين تطالب قطر باعتقال مسؤول إيراني كبير متهم بهجوم على مركز يهودي

طلبت وزارة العدل الأرجنتينية من قطر اعتقال مسؤول إيراني كبير بزعم مشاركته في هجوم وقع عام 1994 على مركز للجالية اليهودية في بوينس ايرس وأسفر عن سقوط 85 قتيلا.

وطلب القاضي الاتحادي دانيال رافيكاس في ساعة متأخرة من مساء يوم أمس الإثنين اعتقال مساعد الرئيس الإيراني للشؤون الاقتصادية الدكتور محسن رضائي الموجود حاليا في قطر حتى يمكن محاكمته في الأرجنتين، ولا ترتبط الأرجنتين بمعاهدة لتسليم المجرمين مع قطر.

ولم تحرز التحقيقات في هجوم 1994، عندما انفجرت شاحنة محملة بالمتفجرات خارج مبنى الرابطة الأرجنتينية الإسرائيلية المشتركة، تقدما يذكر.

وألقت المحاكم الأرجنتينية باللائمة في الهجوم على إيران، لكن لم يتم تقديم أي شخص للمحاكمة في تلك القضية أو في تفجير السفارة الإسرائيلية في بوينس ايرس عام 1992، وتنفي إيران أي دور لها في الهجومين.

وقال رافيكاس في رسالة رسمية تطلب احتجازه "الاتهام الموجه إليه نابع من ثبوت مشاركته في الاجتماع الذي تقرر فيه تنفيذ الهجوم على مقر الرابطة".