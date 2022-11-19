البيت الأبيض: بايدن لم يُبلّغ مسبقا بتعيين مدّعٍ مستقل في التحقيقات حول ترامب

أعلن البيت الأبيض، أنّ الرئيس الأمريكي جو بايدن لم يتلقّ إخطاراً مسبقاً بتعيين وزارة العدل يوم الجمعة مدّعياً مستقلاً للتحقيق مع منافسه السياسي الرئيس السابق دونالد ترامب.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير: "لم يكن الرئيس على عِلم، ولم نكُن نعلم، ولم نتلقّ إخطاراً مسبقاً بتعيين جاك سميث لتولّي تحقيقَين يتعلّقان بالرئيس الأمريكي السابق".

وكانت وزارة العدل الأمريكية، أعلنت في وقت سابق اليوم الجمعة، أنها عينت مدعيًا عامًا مستقلًا للإشراف على التحقيقات الجنائية التي تطال دونالد ترامب، بعد 3 أيام على إعلان الرئيس الجمهوري السابق ترشحه للانتخابات الرئاسية في العام 2024.

وأعلن وزير العدل ميريك غارلاند في مؤتمر صحفي في واشنطن تعيين جاك سميث الذي كان حتى وقت قريب كبير المدّعين العامين في لاهاي، المكلف التحقيق في جرائم الحرب في كوسوفو.

وقال غارلاند إنّ تسمية مستشار خاص يصب في المصلحة العامة، لأنّ كلًا من الجمهوري دونالد ترامب وخلفه الديمقراطي جو بايدن أشارا إلى عزمهما الترشّح، في العام 2024. غير أن ترامب هو الوحيد الذي أعلن رسميًا ترشحه في هذه المرحلة.