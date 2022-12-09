وكالة إيرانية: اغتيال إمام جمعة في مدينة خاش البلوشية
أفادت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية، اليوم الجمعة، باغتيال أحد رجال الدين السنة في مدينة خاش التابعة لمحافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق البلاد.
استشهد مولوي عبد الواحد ريغي إمام مسجد الإمام الحسين في مدينة خاش على أيدي مجهولين بعد اختطافه يوم أمس الخميس
مجلس أمن محافظة سيستان وبلوشستان
ونقلت الوكالة بياناً لمجلس الأمن في محافظة سيستان وبلوشستان جاء فيه: "حسب التقارير الأولية، فإن مولوي عبد الواحد ريغي إمام مسجد الإمام الحسين في مدينة خاش استشهد على أيدي مجهولين بعد اختطافه يوم أمس (الخميس)".
وأضاف البيان: "الشيخ مولوي عبد الواحد ريغي جرى اختطافه من قبل مجهولين مساء الخميس وجرى قتله اليوم الجمعة.. السلطات تقوم بإجراء التحقيق الكامل وسوف تعلن عن التفاصيل في وقت لاحق".
وكانت مدينة خاش التابعة لمحافظة سيستان وبلوشستان ذات الغالبية البلوشية السنية مسرحاً لاحتجاجات شعبية مناهضة للنظام الإيراني على مدى الأيام الماضية.