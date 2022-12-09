وكالة إيرانية: اغتيال إمام جمعة في مدينة خاش البلوشية

ونقلت الوكالة بياناً لمجلس الأمن في محافظة سيستان وبلوشستان جاء فيه: "حسب التقارير الأولية، فإن مولوي عبد الواحد ريغي إمام مسجد الإمام الحسين في مدينة خاش استشهد على أيدي مجهولين بعد اختطافه يوم أمس (الخميس)".