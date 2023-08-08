بوتين يوقف اتفاقيات ضريبية مع الدول "غير الصديقة"

وقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، مرسومًا يقضي بتعليق أحكام اتفاقيات ضريبية مع الدول غير الصديقة، ومن بينها الولايات المتحدة .

وقال الكرملين عبر موقعه الرسمي: "انطلاقاً من الحاجة إلى اتخاذ ردود فعل فورية على قيام عدد من الدول الأجنبية بإجراءات غير ودية ضد روسيا ومواطنيها وكياناتها القانونية، قرر، تعليق بعض الأحكام من الاتفاقيات الدولية لروسيا".