رئيس "فاغنر" يسخر من اعتقال مراسل "وول ستريت جورنال"

سخر يفغيني بريغوجين، رئيس مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة، اليوم الخميس، لدى سؤاله حول اعتقال جهاز الأمن الروسي لمراسل صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، إيفان جيرشكوفيتش.

ونفى بريغوجين علمه باحتجاز إيفان جيرشكوفيتش في مدينة يكاترينبورغ الروسية، ردا على سؤال من صحيفة "The Daily Beast" بأن كتابة الأخير عن فاغنر سبب اعتقاله.

وقال زعيم فاغنر: "لست على علم باحتجاز إيفان جيرشكوفيتش في يكاترينبورغ.. ولكن إذا أردتم يمكنني فحص قبو التعذيب في منزلي لمعرفة ما إذا كان هناك، من بين الصحفيين الأمريكيين، الذين أحتفظ بهم بالعشرات.. للوهلة الأولى، لم أره".

وأضاف عبر قناته قي تيليغرام: "يمكنني أيضا، إذا أردتم، رؤية القبور الجديدة للصحفيين الأجانب في قطعة الأرض المجاورة لمنزلي.. لكن إذا لم أكن مخطئا، فإننا لم ندفنه هناك أيضا".