وسط احتجاجات واسعة.. مؤتمر "عاصف" لحزب البديل من أجل ألمانيا

يعقد حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرّف، اليوم السبت، مؤتمره في أجواء متوتّرة مع توقّعات بخروج عشرات آلاف المحتجّين ضدّه.

ويأتي مؤتمر الحزب بعد أسابيع من تحقيقه نتيجة وُصفت بـ "التاريخيّة" في الانتخابات الأوروبية، رغم الكثير من الفضائح التي لاحقته، وهي أفضل نتيجة له منذ إنشائه في عام 2013 بحصوله على 15,9% من الأصوات (مقارنة بـ 11% عام 2019)، ليحلّ في المرتبة الثانية بعد المحافظين.

ويجتمع نحو 600 مندوب من الحزب المناهض للمهاجرين على مدى يومين في مدينة إسن، غرب البلاد.

وحشدت الشرطة أكثر من 1000 عنصر للتعامل مع العدد الكبير من المظاهرات المقرّر تنظيمها، غدا الأحد، ويمكن أن يشارك فيها نحو 80 ألف شخص في المجموع، بمن فيهم "مثيرو شغب محتملون من اليسار المتطرّف"، وفق وزير الداخليّة الإقليمي هربرت ريول.