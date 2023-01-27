الصين تتهم أمريكا "بالتنمر" وتعطيل سلاسل التوريد

انتقدت الصين بشدة منافستها التجارية الولايات المتحدة في اجتماع لمنظمة التجارة العالمية اليوم الجمعة، واصفة واشنطن بأنها‭‭‭ ‬‬‬متنمرة ومنتهكة للقواعد، ومعطلة لسلاسل التوريد.

وتحدث السفير الصيني لدى منظمة التجارة العالمية لي تشنغ قانغ أمام اجتماع للمنظمة لبحث النزاعات التجارية، قائلا إن واشنطن أعلنت نيتها الطعن في حكم أصدرته المنظمة مؤخرا خلص إلى أن التعريفات الجمركية الأمريكية على المعادن تنتهك القواعد العالمية.