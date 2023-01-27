الصين تتهم أمريكا "بالتنمر" وتعطيل سلاسل التوريد

الصين تتهم أمريكا "بالتنمر" وتعطيل سلاسل التوريد

رويترز
رويترز

انتقدت الصين بشدة منافستها التجارية الولايات المتحدة في اجتماع لمنظمة التجارة العالمية اليوم الجمعة، واصفة واشنطن بأنها‭‭‭ ‬‬‬متنمرة ومنتهكة للقواعد، ومعطلة لسلاسل التوريد.

وتحدث السفير الصيني لدى منظمة التجارة العالمية لي تشنغ قانغ أمام اجتماع للمنظمة لبحث النزاعات التجارية، قائلا إن واشنطن أعلنت نيتها الطعن في حكم أصدرته المنظمة مؤخرا خلص إلى أن التعريفات الجمركية الأمريكية على المعادن تنتهك القواعد العالمية.

الصين تتهم أمريكا "بالتنمر" وتعطيل سلاسل التوريد
صحف عالمية: أمريكا غير مستعدة لقتال الصين.. وقلق أوروبي من حرب مسلحة جديدة

وقال لي وفقا لنسخة من خطابه: "هذه السلوكيات المقلقة من جانب الولايات المتحدة تظهر أنها متنمرة، (تمارس هذا السلوك)، بمفردها ومنتهكة للقواعد ومعطلة لسلاسل التوريد".

أمريكا
الصين

الأكثر قراءة

No stories found.
إرم نيوز
www.eremnews.com