رئيس فاغنر: على روسيا أن تضع أهدافا واضحة للعملية العسكرية في أوكرانيا

اعتبر رئيس مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة يفغيني بريغوجين في مقابلة نادرة نشرت أمس الجمعة، أن على روسيا أن تضع أهدافا واضحة لعمليتها العسكرية المستمرة منذ ما يقرب من عام في أوكرانيا.

وغزت موسكو أوكرانيا في 24 فبراير/ شباط بعد ثماني سنوات من ضمها لشبه جزيرة القرم واستولى حلفاؤها على مساحات شاسعة من الأراضي في شرق أوكرانيا تطلق عليها "الجمهوريات الشعبية" في منطقتي دونيتسك ولوغانسك.

وقال يفغيني بريغوجين في مقابلة أجراها معه مراسل عسكري روسي: "على موسكو أن تضع أهدافا واضحة (..) يتمثل ذلك في ترسيخ الوجود بقوة في شرق أوكرانيا أو المضي قدما للاستيلاء على المزيد من الأراضي".