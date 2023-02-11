رئيس فاغنر: على روسيا أن تضع أهدافا واضحة للعملية العسكرية في أوكرانيا
اعتبر رئيس مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة يفغيني بريغوجين في مقابلة نادرة نشرت أمس الجمعة، أن على روسيا أن تضع أهدافا واضحة لعمليتها العسكرية المستمرة منذ ما يقرب من عام في أوكرانيا.
وغزت موسكو أوكرانيا في 24 فبراير/ شباط بعد ثماني سنوات من ضمها لشبه جزيرة القرم واستولى حلفاؤها على مساحات شاسعة من الأراضي في شرق أوكرانيا تطلق عليها "الجمهوريات الشعبية" في منطقتي دونيتسك ولوغانسك.
وقال يفغيني بريغوجين في مقابلة أجراها معه مراسل عسكري روسي: "على موسكو أن تضع أهدافا واضحة (..) يتمثل ذلك في ترسيخ الوجود بقوة في شرق أوكرانيا أو المضي قدما للاستيلاء على المزيد من الأراضي".
وانتقد بريغوجين، وهو رجل أعمال وصاحب مطعم، القيادة العسكرية الروسية وبعض المسؤولين.
ولعبت قوات فاغنر دورا كبيرا لا سيما الشهر الماضي في السيطرة على بلدة سوليدار الواقعة خارج باخموت والتي شهدت شهورا من القتال الضاري والقصف.
وأضاف يفغيني بريغوجين: "هناك حاجة للسيطرة على مدينة باخموت حتى تتمكن قواتنا من العمل بشكل مريح، لكنها تواجه مقاومة شرسة من المدافعين الأوكرانيين".