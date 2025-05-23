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القوات الروسية تعلن إسقاط 112 مُسيرة أوكرانية

القوات الروسية تعلن إسقاط 112 مُسيرة أوكرانية
طائرة أوكرانية مسيرةالمصدر: أسوشيتد برس
إرم نيوز
إرم نيوز
23 مايو 2025، 7:12 ص

قالت وزارة الدفاع الروسية اليوم الجمعة، إن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت 112 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل، بما في ذلك 24 طائرة فوق منطقة موسكو.

وكثفت أوكرانيا هجماتها بالطائرات المسيرة على روسيا في الأيام القليلة الماضية، مما أدى إلى إغلاق مؤقت لمطارات روسية.

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 وذكرت روسيا الخميس، أنها أطلقت صاروخا من طراز إسكندر-إم على جزء من مدينة بوكروف في منطقة دنيبروبتروفسك الأوكرانية، بحسب "روتيرز".

وفي حين تدرس روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة وقوى أوروبية ترتيبات لإنهاء الصراع المستمر منذ أكثر من ثلاث سنوات، تستمر حرب الطائرات المسيرة ويحتدم القتال في بعض المناطق الرئيسة على الجبهة.

 

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