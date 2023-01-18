موسكو: نتفهم مخاوف تركيا إزاء الأكراد في سوريا

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم الأربعاء، إن موسكو تتفهم مخاوف تركيا إزاء من تعتبرهم أنقرة مقاتلين أكرادا خطرين في سوريا.

وأجرى مسؤولون دفاعيون من تركيا وسوريا وروسيا محادثات نهاية العام الماضي في محاولة لتطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق بعد سنوات من الحرب السورية.

وروسيا داعم رئيس للرئيس السوري بشار الأسد، بينما تساند تركيا من يقاتلونه في الحرب السورية.