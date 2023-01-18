موسكو: نتفهم مخاوف تركيا إزاء الأكراد في سوريا
قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم الأربعاء، إن موسكو تتفهم مخاوف تركيا إزاء من تعتبرهم أنقرة مقاتلين أكرادا خطرين في سوريا.
وأجرى مسؤولون دفاعيون من تركيا وسوريا وروسيا محادثات نهاية العام الماضي في محاولة لتطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق بعد سنوات من الحرب السورية.
وروسيا داعم رئيس للرئيس السوري بشار الأسد، بينما تساند تركيا من يقاتلونه في الحرب السورية.
والسبت الماضي، قال وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، إنه سيتعين على تركيا إنهاء وجودها العسكري في بلاده لتحقيق تقارب كامل.
وقال المقداد بعد لقائه مع نظيره الإيراني في دمشق: "لا يمكن الحديث عن إعادة العلاقات الطبيعية مع تركيا دون إزالة الاحتلال".
ونقلت "رويترز" عن مصدر مطلع على المفاوضات قوله، إن دمشق تريد من أنقرة سحب قواتها من الأراضي في شمال البلاد وإيقاف دعم ثلاثة فصائل معارضة رئيسية.
وأضاف المصدر أن سوريا حريصة على رؤية تقدم في هذه المطالب من خلال لجان المتابعة قبل الموافقة على اجتماع وزيري الخارجية.