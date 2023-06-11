تفاعل واسع في الإعلام التركي مع زيارة محمد بن زايد
تصدرت زيارة رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد زايد إلى تركيا، التي بدأها أمس السبت، اهتمام وسائل الإعلام التركية، التي ركزت على حضوره مع نظيره التركي أردوغان نهائي دوري أبطال أوروبا بمدينة إسطنبول.
وعنونت صحيفة "يني شفق" صفحتها الرئيسية، اليوم الأحد، بجملة "اجتماع الكأس".
ولقي مقطع فيديو لحوار ودي بين الرئيس الإماراتي ونظيره التركي بحضور نائب رئيس الإمارات الشيخ منصور بن زايد، تفاعلا واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي.
وفي ذلك الفيديو يخبر الشيخ محمد بن زايد نظيره أردوغان بكون الشيخ منصور هو رئيس نادي مانشستر سيتي، ليبدي الأخير إعجابه البالغ بقوله "ما شاء الله".
كما حظيت تغريدة للرئيس الإماراتي محمد بن زايد باللغة التركية، والتي أكد فيها على تعزيز العلاقات الإستيراتيجية بين أبوظبي وأنقرة، والدفع بشراكتهما الاقتصادية إلى الأمام، بتفاعل واسع وتغطية كبيرة في الصحف والمواقع التركية.
وتفاعل ناشطون أتراك أيضا مع مقطع فيديو لحوار دار بين محمد بن زايد ورئيس شركة بيرقدار المصنعة للطائرات المسيرة سلجوق بيرقدار.
وقال بيرقدار مخاطبا الرئيس الإماراتي: "أنت طيار مقاتل و أنا طيار مقاتل أيضًا"، ليرد الأخير: " يجب أن نطير معا في رحلة ما بالمستقبل".
وتداولت مواقع إخبارية أنباء عن إهداء الرئيس أردوغان سيارة توغ (الكهربائية التركية) للشيخ محمد بن زايد، بعد ظهوره، أمس، يقودها برفقة أردوغان.
وبمناسبة الزيارة قال سفير تركيا لدى أبوظبي توجاي تونشير، إن الإمارات وتركيا ترتبطان بشراكة إستراتيجية متطورة ومزدهرة في المجالات كافة، ووصف التعاون بين البلدين بأنه متنامٍ ومستدام.
وأضاف أن تركيا ترى في دولة الإمارات شريكا إستراتيجيا مهما، وقد حققت العلاقات الثنائية بينهما خلال أقل من عامين زخما ونموا كبيرين، خاصة في ضوء الزيارات الرسمية المتبادلة بين قيادتي البلدين.