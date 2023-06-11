تفاعل واسع في الإعلام التركي مع زيارة محمد بن زايد

تصدرت زيارة رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد زايد إلى تركيا، التي بدأها أمس السبت، اهتمام وسائل الإعلام التركية، التي ركزت على حضوره مع نظيره التركي أردوغان نهائي دوري أبطال أوروبا بمدينة إسطنبول.

وعنونت صحيفة "يني شفق" صفحتها الرئيسية، اليوم الأحد، بجملة "اجتماع الكأس".

ولقي مقطع فيديو لحوار ودي بين الرئيس الإماراتي ونظيره التركي بحضور نائب رئيس الإمارات الشيخ منصور بن زايد، تفاعلا واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي.