"الحرس الوطني" يفاقم أزمة بن غفير والشرطة الإسرائيلية

تفاقمت حدة الأزمة بين وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، وجهاز الشرطة، على خلفية الاتفاق الذي وقعه الوزير قبل أيام مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بشأن إنشاء جهاز الحرس الوطني.

وأفادت قناة "أخبار 12"، مساء اليوم الجمعة، أن بن غفير، الذي يترأس حزب "عوتسما يهوديت" اليميني المتطرف، حظر على المفوض العام لجهاز الشرطة الإسرائيلية كوبي شبتاي، المشاركة في اجتماعات الحكومة، في ضوء خلافات حادة بين الإثنين بشأن جهاز الحرس الوطني الإسرائيلي.

ونشرت وسائل إعلام عبرية، خلال الأيام الأخيرة، صورة من الاتفاق الموقع بين نتنياهو وبن غفير، والذي ينص على بدء مناقشة ملف تشكيل الحرس الوطني خلال اجتماع الحكومة، الأحد المقبل، على أن يصبح هذا الجهاز تحت إمرة وزارة الأمن القومي بدلا من الشرطة.

وأكدت قناة "أخبار 12" أن المفوض العام للشرطة الإسرائيلية كان وافق إبان تولي وزير الأمن الداخلي السابق عومير بارليف، على إقامة جهاز الحرس الوطني، بيد أنه كان سيتبع الشرطة، ويُستعان به لتعزيز قوات حرس الحدود، التابعة للشرطة، على أن تكون عناصره من عناصر حرس الحدود على قوة الاحتياط.