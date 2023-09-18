تبادل السجناء بين واشنطن وطهران.. آليات التنفيذ وتبعات الاتفاق

كيف يحدث تبادل السجناء؟

مصدر مطلع قال لـ"رويترز" إن تنفيذ الاتفاق بدأ عندما أكدت قطر أن الأموال حُوِلت إلى حسابات مصرفية في الدوحة.

وبموجب الاتفاق، من المتوقع أن يغادر الأمريكيون الخمسة مزدوجو الجنسية الذين كانوا مسجونين في إيران إلى الدوحة ومنها إلى الولايات المتحدة.

وفي المقابل، ستفرج الولايات المتحدة عن خمسة إيرانيين محتجزين لديها.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الإثنين، إن اثنين من المواطنين المفرج عنهم سيعودان إلى إيران بينما سيبقى اثنان في الولايات المتحدة بناء على طلبهما، وسينضم الخامس إلى أسرته في دولة ثالثة.