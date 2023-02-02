تركيا تستدعي سفير النرويج بسبب موافقة على تنظيم احتجاج

قال مصدر وزاري، إن وزارة الخارجية التركية استدعت سفير النرويج، اليوم الخميس؛ على خلفية موافقة السلطات النرويجية على تنظيم احتجاج في البلاد، يوم غد الجمعة.

وأردف المصدر قائلًا إن أنقرة تندد بشدة بما تقول إنه "عمل استفزازي" سيتضمن الاعتداء على المصحف، مضيفًا أن الوزارة طلبت العدول عن القرار.

وتسبب احتجاج تضمن إحراق نسخة من المصحف، الشهر الماضي، بالقرب من السفارة التركية في ستوكهولم على يد سياسي دنماركي سويدي مناهض للمهاجرين، وينتمي إلى اليمين المتطرف في إدانة تركية شديدة.