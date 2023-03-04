وزير الدفاع الروسي يتفقد قواته على الجبهة بأوكرانيا

كشفت وزارة الدفاع الروسية أن الوزير سيرغي شويغو زار "مركز قيادة" على الجبهة في شرق أوكرانيا، حيث تفقد وضعية قواته، وقدم أوسمة لبعض المقاتلين.

وقالت الوزارة في بيان صدر صباح اليوم السبت، إن "شويغو تفقد مركز قيادة على الجبهة في محور جنوب دونيتسك، حيث استمع إلى تقرير من قائد مجموعة (الشرق) المسلحة، الجنرال روستام مورادوف".

وبحسب البيان، فإن الوزير شويغو "أولى اهتماما خاصا بتنظيم الدعم الكامل لقوات المجموعة"، كما قدم أوسمة لجنود روس يقاتلون في الجبهة.