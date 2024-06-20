إستراتيجية ماكرون الانتخابية تهدد بانقسامات في معسكره

أعرب عناصر من "حزب النهضة" الحاكم في فرنسا عن صدمتهم من إستراتيجية الرئيس إيمانويل ماكرون المعتمدة في الحملة الانتخابية، وأدانوا تصريحاته الأخيرة في جزيرة سين (فينيستير) يوم الثلاثاء الماضي؛ ما ينذر بانقسامات عميقة في صفوف الأغلبية الرئاسية.

واشتعل فتيل الخلافات داخل حزب "النهضة" بعد إحياء الذكرى الـ84 لنداء 18 يونيو في جزيرة بريتون، حيث انتهز ماكرون فرصة تبادل الحديث مع المارة لإطلاق تصريحات لاذعة لخصومه السياسيين من اليسار واليمين المتطرف، وفق صحيفة "لوباريزيان" الفرنسية.

وقال النائب السابق في "حزب النهضة"، جيل لو جيندر، في تصريح لـ"إرم نيوز"، إن "ماكرون قام بمخاطرة غير ضرورية وخطيرة، تتمثل في أن تصبح الأزمة السياسية الكامنة التي أضرت ببلادنا لسنوات أزمة مؤكدة".

ووفق الصحيفة الفرنسية، فإن ماكرون لا يخشى استخدام المصطلحات التي يفضلها اليمين المتطرف؛ إذ انتقد برنامج الجبهة الشعبية الجديدة لائتلاف اليسار، واصفًا إياه بأنه "مهاجر تمامًا"، و"أسوأ بأربع مرات من حيث التكلفة" من برنامج التجمع الوطني (يمين متطرف).

ورأت الصحيفة الفرنسية أنه مع ذلك، فمن الممكن أن تكون استراتيجية ماكرون متعمدة لمخاطبة الناخبين المترددين، ومحاولة إغرائهم للتصويت لصالحه، إلا أن ذلك لم يكن التحدي الوحيد الذي يواجه الرئيس الفرنسي، لافتة إلى أن شبح الانقسامات داخل حزبه يهدده.