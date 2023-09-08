بدء اجتماع مجموعة العشرين في الهند وسط مساعٍ لتوافق بشأن أوكرانيا

وستظل القمة هي التجمع الأبرز على الإطلاق لكبار الشخصيات العالمية في الهند مع تأكيد حضور الرئيس الأمريكي جو بايدن، والمستشار الألماني أولاف شولتس، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، وآخرين.

وأفادت صحيفة فاينانشال تايمز أمس الخميس، بأن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك سيحث رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي على "مهاجمة" روسيا بسبب غزوها أوكرانيا واستغلال نفوذه للمساعدة في إنهاء الحرب.

وحال الموقف المتشدد من الحرب دون التوصل إلى اتفاق حتى على بيان واحد في الاجتماعات الوزارية حتى الآن خلال فترة رئاسة الهند لمجموعة العشرين هذا العام، وتُرك للزعماء أمر إيجاد طريقة للتغلب على هذه المشكلة، إن أمكن.