البرلمان الهندي يرفض حجب الثقة عن حكومة مودي

رفض البرلمان الهندي، تمرير مذكرة لحجب الثقة ضد حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي، بعد مناقشات استمر ثلاثة أيام.

وفشلت المذكرة، وفقا لمشاهد بثها التلفزيون إثر تصويت شفوي دعا اليه رئيس مجلس النواب بعدما انسحب من القاعة نواب المعارضة وبينهم زعيم حزب المؤتمر راهول غاندي حين كان مودي يلقي خطابا يدافع فيه عن أدائه.

وانتقد معارضو حكومة مودي، ما اعتبروه تزايدا مقلقا في حدة "العنف الإثني" في البلاد، إثر مقتل 150 شخصا ونزوح الآلاف في ولاية مانيبور.

ويرى مشرعون من المعارضة في الهند، أن حكومة مودي المحافظة لم تتحرك على النحو المطلوب لأجل كبح العنف المتنامي، وسط مخاوف من أن ينزلق لمستوى أكبر.